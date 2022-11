Almanaque do Mundial: o golo do outro mundo de Richarlison e o sexo antes dos jogos

Richarlison fez o 2-0 do Brasil-Sérvia num golaço que é já candidato a melhor deste Mundial. Houve também mais um recorde de Cristiano Ronaldo, as seis substituições do Irão ou as conversas de Luis Enrique, que admite que se os futebolistas fazem sexo antes dos jogos, "é porque precisam".

Já houve centenas de peripécias e curiosidades em Mundiais de futebol (afinal, o primeiro aconteceu em 1930, já lá vão 92 anos). E o Qatar 2022 não foge à regra, como pode ver aqui.



A figura – Richarlison

O avançado brasileiro do Tottenham marcou os dois golos da vitória do Brasil sobre a Sérvia (foi o sexto jogador a bisar, na primeira jornada da fase de grupos), sendo que um deles é já candidato a melhor golo deste Mundial: foi um remate acrobático na área, meio bicicleta meio pontapé de moinho, depois de dominar e levantar a bola que foi cruzada de trivela por Vinicius. Com 25 anos, o brasileiro começou a carreira no Real Noroeste, mudando-se para o América Mineiro aos 17 anos - estreou-se na equipa principal na época seguinte e assinou logo o primeiro golo (na vitória por 3-1 sobre o Mogi Mirim, em jogo da Série B do Brasileirão). Richarlison esteve depois uma época e meia no Fluminense, mudando-se no verão de 2017 para os ingleses do Watford por 12,5 milhões de euros. Na época seguinte mudou-se para o Everton por 45 milhões de euros e no verão deste ano chegou ao Tottenham (por 50 milhões, mais 15 em bónus). Pela seleção brasileira, soma 25 jogos e 11 golos, tendo integrado as equipas que venceram a Copa América de 2019 e os Jogos Olímpicos de 2020.