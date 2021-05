Albertina e Mariana Machado: a filha quer ser melhor do que a mãe

O velhinho estádio 1º de Maio recebe a visita de uma glória do Sp. Braga: Albertina Machado, tricampeã nacional de corta-mato, acompanha a filha num treino. Chegam vestidas de igual, e com alguma pressa: ao contrário da mãe – que trabalhava na Câmara de Braga e recebeu uma autorização especial do presidente Mesquita Machado para treinar em part-time –, Mariana estuda Medicina e o tempo é curto. "Estou em fase de frequências", diz a jovem de 20 anos. Uma viagem ao atletismo português, contada por mãe e filha.

Da escola para as provas

Embora haja uma diferença geracional, as duas começaram o percurso pelas corridas escolares. "Estudava no ciclo preparatório André Soares, foi aí que fiz a primeira prova. Fiquei apurada para o Nacional e fui, mas o atletismo ficou por aí, não dei continuidade. Tinha 12 anos, não havia contactos nem apoio das famílias", recorda Albertina à SÁBADO. Já depois do 25 de Abril, começou a correr nas provas dominicais que se organizavam pelas aldeias: "Havia um clubezinho em Celeirós [freguesia onde ainda hoje vivem] que organizava provas de estrada. E todos os anos, na Páscoa, havia uma prova no Mosteiro de Tibães. Participei sempre, até aos 17. Não treinava, só corria. Íamos numa carrinha de caixa aberta."