O mistério adensou-se na manhã desta terça-feira quando o guarda-redes do Sporting Rui Patrício foi visto no aeroporto de Lisboa. Segundo o relato da SportTV, o jogador estava sozinho na Portela, de mochila às costas, pelas 07h30 – e não quis prestar declarações.

Mais tarde, a televisão italiana RAI avançou que o guarda-redes estava a fazer exames médicos no Nápoles, clube que já terá chegado a apresentar uma proposta para adquirir os direitos desportivos do atleta dos "leões".

Mas o verdadeiro destino de Patrício foi revelado pelo próprio ao final do dia. Na sua conta na rede social Instagram, o internacional português partilhou uma imagem no The Ashram - Shree Peetha Nilaya, centro espiritual na Alemanha onde se encontra.

Rui Patrício é um dos jogadores no centro da última polémica do Sporting, sendo que o presidente, Bruno Carvalho, acusou o jogador de ter insultado adeptos dos "leões". Na final da Taça de Portugal, disputada depois das agressões a que os futebolistas do clube foram alvo na Academia de Alcochete, Patrício chorou compulsivamente após o apito final que selou a derrota dos "leões".