Inácio director de futebol do Sporting e BdC fora do banco de suplentes

"Leões" emitem comunicado sobre as mudanças na estrutura do futebol de Alvalade.

O Sporting anunciou, esta terça-feira, o regresso de Augusto Inácio a Alvalade, para ocupar o cargo de director geral do futebol. Além disso, os "leões" revelaram também que Bruno de Carvalho se vai deixar de sentar no banco de suplentes.



"A Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD informa que chegou a acordo com Augusto Inácio para que este assuma, de imediato, o cargo de Director Geral do Futebol. Augusto Inácio ficará com a responsabilidade da gestão plena do Futebol Profissional do Sporting Clube de Portugal, reportando ao Conselho de Administração da SAD. Com a contratação de Augusto Inácio, a Sporting SAD regressa à matriz original do projecto iniciado há 5 anos pela actual Direcção e Administração", lê-se no comunicado.



O clube de Alvalade explica ainda que, "por decisão do próprio [Bruno de Carvalho], o Presidente do Conselho de Administração da SAD e do Clube deixará de estar presente no banco de suplentes no jogos da equipa de Futebol Profissional, exercendo as suas funções institucionais."



Augusto Inácio, de 63 anos, já desempenhou estas funções entre 2013 e 2015 e estava sem clube depois de ter treinado os egípcios do Zamalek. Antes, levou o Sporting ao título de campeão, em 1999/2000, numa carreira que já passou por clubes como Felgueiras, Marítimo, Desportivo de Chaves, Vitória de Guimarães, Belenenses, Al-Ahli, Beira-Mar, Ionikos, Foolad, Interclube, Naval 1º de Maio, Leixões, Vaslui e Moreirense.