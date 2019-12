ePaper ou encontre-o nas bancas a 23 de dezembro de 2019.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 23 de dezembro de 2019.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

Já conquistaram vários títulos, apesar de serem quase adolescentes. Mas para Zion, Sunisa, Matthew, Bianca, Ansu, Caroline e Charles, o melhor ainda está para vir. Será já em 2020?BasquetebolÉ normal os miúdos de 5 anos brincarem com carros ou tartarugas Ninja. Mas Zion preferia o basquetebol. Com essa idade, disse ao padrasto, Lee (ex-jogador universitário), que queria ir para a NBA e tornar-se o melhor do mundo. Com 9 anos, levantava-se às 5h para ir treinar lançamentos e correr com a mãe (Sharonda, professora de Educação Física).Perante tanto empenho e dedicação, não surpreende que Zion, hoje com 19 anos, se tenha destacado nos campeonatos secundário e universitário – e se tenha tornado a primeira escolha do draft da NBA em 2019. Contratado pelos New Orleans Pelicans, que o seduziram com um contrato de 40 milhões de euros em quatro anos, ainda não se estreou porque lesionou-se na pré-época e teve de ser operado a um joelho – só voltou a treinar em dezembro.