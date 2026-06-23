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23 de junho de 2026 às 16:39

Montenegro homenageia Diogo Jota no Texas

"É uma forma de o transportarmos para dentro do campo", primeiro-ministro fala sobre a pulseira que tem no pulso.

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