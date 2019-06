Segundo o SJPF, este é um "sinal de credibilidade e maturidade em defesa do respeito e credibilização do futebol português", saudando "o profissionalismo" de todos, depois de o atleta, de 37 anos, ter apresentado uma queixa-crime contra Geraldes.



O defesa esquerdo era alvo de um processo disciplinar depois de ter sido acusado por ameaça, difamação e calúnia, tendo rejeitado que tenha agredido o dirigente do emblema da II Liga.



O litígio entre o futebolista internacional português Jorge Ribeiro, a SAD do Farense e o diretor executivo do clube, André Geraldes , foi esta terça-feira encerrado após um acordo entre as partes, anunciou o Sindicato.Em comunicado, o Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF) diz que foi alcançado um "entendimento", sendo que a SAD algarvia, o atleta e o dirigente "chegaram a acordo para a desistência do procedimento disciplinar iniciado", tendo sido regularizados os salários em atraso.