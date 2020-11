FC Porto vence Marselha e fica a um ponto dos oitavos de final da Champions

FC Porto vence Marselha e fica a um ponto dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Golos na vitória por 2-0 foram marcados por Zaidu e Sérgio Oliveira.

O triunfo dos 'dragões' começou a ser desenhado no final da primeira metade, através de Zaidu, aos 39 minutos, tendo Sérgio Oliveira, aos 72, na conversão de uma grande penalidade, ampliado a contagem, numa altura em que atuavam com menos um, devido à expulsão de Grujic, aos 67, por acumulação de amarelos. No momento da grande penalidade, também o Marselha ficou reduzido a 10, com a expulsão de Balerdi, que fez a falta para o 'castigo máximo'.

Concluída a quarta jornada, os 'dragões' ocupam a segunda posição do grupo C, com nove pontos, e estão agora a apenas um ponto de assegurarem a presenta nos 'oitavos', quando faltam duas jornadas para o termo desta fase.

O Manchester City lidera, com 12 pontos, estando o Olympiakos, de Pedro Martins, na terceira posição, com três pontos, enquanto o Marselha, de André Villas-Boas, ainda não somou qualquer ponto.