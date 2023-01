O adeus a Pelé. Fãs poderão visitar sepultura do craque quando a família autorizar

O velório de Pelé em Santos, no Brasil, começou às 10 horas da manhã de segunda-feira e vai terminar às 10 horas locais desta terça-feira (13 horas em Portugal continental).





Tópicos Pelé Brasil desporto futebol

Lula da Silva já está no local e foi uma das últimas pessoas a marcar presença no velório antes de as filas serem encerradas.Quando terminar o velório, o corpo do rei do futebol - cujo verdadeiro nome era Edson Arantes do Nascimento - vai deixar o relvado do Vila Belmiro, estádio do Santos FC, e iniciar um cortejo pelas ruas de Santos, cidade de onde era natural. Segundo o Corpo de Bombeiros local, as portas do estádio do Santos serão fechadas às 10 horas para que a família se possa despedir em privado. De seguida, o cortejo arranca pelo Canal 2 e seguirá pela Avenida da Praia até ao Canal 6, onde se encontra a casa da mãe do ex-jogador, que tem 100 anos e não sabe que o filho morreu Após essa passagem, o corpo deve dirigir-se para o cemitério Memorial Necrópole Ecuménica, onde Pelé vai ser sepultado numa cerimónia reservada à família e aos amigos mais próximos. Está previsto que o enterro ocorra entre as 12 e as 13 horas.Segundo a equipa de comunicação do Memorial, o local poderá ser visitado por todos os fãs de Pelé, assim que a família o autorizar.Pelé estava internado desde o dia 29 de novembro no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, devido a um agravamento do seu tumor no cólon. A situação acabou por se agravar e a lenda do futebol faleceu no passado dia 29 de dezembro.