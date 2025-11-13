Mundial2026. Portugal perde na Irlanda e deixa decisões para a última ronda

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

A seleção portuguesa de futebol desperdiçou esta quinta-feira a oportunidade de garantir já o apuramento para o Mundial2026, ao averbar a primeira derrota no Grupo F da qualificação europeia, na visita à Irlanda, por 2-0, na quinta e penúltima jornada.



Cristiano Ronaldo em campo contra a Irlanda, jogo a contar para o Mundial 2026 JOSE SENA GOULAO/LUSA

Num encontro em que o capitão Cristiano Ronaldo, aos 61 minutos, foi expulso pela primeira vez com as cores lusas ao fim de 226 partidas, o avançado Troy Parrott 'bisou', aos 17 e 45, deixando tudo em aberto no grupo, em que Portugal lidera, com 10 pontos, seguido da Hungria, segunda, com oito, Irlanda, terceira, com sete, e Arménia, última, com três.

No domingo, na derradeira ronda, a seleção lusa recebe a Arménia, no Estádio do Dragão, no Porto, em que não poderá contar com Ronaldo, sendo que, em caso de triunfo, assegura o primeiro lugar e o apuramento direto. Um empate ou até uma derrota também poderão ser suficientes, se húngaros e irlandeses empatarem no mesmo dia.

O Mundial2026 realiza-se nos Estados Unidos, México e Canadá, entre 11 de junho e 19 de julho, e será disputado por 48 equipas.