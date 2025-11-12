Rob Edwards é o sucessor de Vítor Pereira como treinador do Wolverhampton

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente

A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail

O treinador galês Rob Edwards deixou o Middlesbrough para assumir o comando técnico do Wolverhampton, ocupando o lugar que pertencia ao português Vítor Pereira, anunciou esta quarta-feira o último classificado da Liga inglesa de futebol.



Rob Edwards é o novo treinador dos Wolves X/Wolverhampton

Rob Edwards, que assinou contrato com os 'wolves' por três anos e meio, até ao fim da época 2028/29, estava a protagonizar uma boa campanha no Middlesbrough, segundo classificado no Championship, o segundo escalão do futebol inglês.

O galês, de 42 anos, representou o Wolverhampton como jogador entre 2004 e 2008, tendo iniciado no clube a carreira de treinador, com duas passagens pelo comando técnico das camadas jovens, a última das quais terminou na temporada 2020/21.

Vítor Pereira, de 57 anos, foi despedido em 02 de novembro, deixando o Wolverhampton -- no qual alinham os futebolistas portugueses José Sá, Toti Gomes e Rodrigo Gomes -- no último lugar do campeonato inglês, com oito derrotas e dois empates, após a realização de 10 jornadas.