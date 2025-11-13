Mundial2026. França apura-se para a fase final pela 17.ª vez

A França, campeã mundial em 1998 e 2018, apurou-se esta quinta-feira para a fase final do Mundial2026 de futebol, ao garantir o primeiro lugar do Grupo D da zona de qualificação europeia.



França qualifica-se para o Mundial2026 após vitória sobre a Ucrânia AP Photo/Christophe Ena

Os 'bleus' bateram hoje a Ucrânia, por 4-0, com golos de Kylian Mbappé, aos 55 e 83 minutos, o primeiro de penálti, Olise, aos 76, e Ekitiké, aos 88, e garantiram o primeiro lugar da 'poule' D, com 13 pontos, a uma jornada do fim, enquanto a Islândia segue em segundo com sete, os mesmos da Ucrânia, com o Azerbaijão em quarto e último, com um.

A França vai disputar uma fase final de um Campeonato do Mundo pela 17.ª vez, oitava consecutiva, depois de ter falhado o apuramento pela última vez em 1994.

A formação orientada por Didier Deschamps já levantou o cetro por duas vezes, em 1998, em casa, e em 2018, na Rússia. Em 2022, no Qatar, chegou à final, mas acabou derrotada pela Argentina, detentora do troféu.