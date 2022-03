Portugal recebe a Suíça a 5 de junho e a República Checa a 9 do mesmo mês. Primeiro jogo é em Sevilha, visitando a Espanha a 2 de junho e o último jogo de uma ronda com quatro jornadas acontece na Suíça.

Portugal com primeiros jogos em casa na Liga das Nações no Estádio José Alvalade

A seleção portuguesa de futebol disputa no Estádio José Alvalade os primeiros jogos em casa no grupo 2 da Liga das Nações de futebol, com Suíça e República Checa, em junho, informou hoje o Sporting.



Portugal recebe a Suíça em 05 de junho e a República Checa em 09 do mesmo mês, numa edição da Liga das Nações em que se estreia com uma visita à Espanha, em 02 de junho, em Sevilha, e ainda defronta fora os helvéticos, em 12 do mesmo mês.

O apuramento no grupo fecha com uma dupla jornada em setembro, então com Portugal a visitar os checos, em 24, e a receber a Espanha, em 27.

Na nota hoje publicada, o Sporting lembrou ainda que o último jogo da seleção em Alvalade aconteceu em 09 de junho de 2021, ainda na preparação de Portugal para o Euro2020, com a equipa de Fernando Santos a golear Israel por 4-0.

A Liga das Nações, competição da UEFA, terá a sua terceira edição, depois de Portugal vencer a primeira, batendo já na fase final a Suíça e os Países Baixos, em 2019, e da França ter vencido a segunda, em 2021.