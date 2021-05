FC Porto fecha I Liga com goleada frente ao Belenenses SAD

O FC Porto termina a I Liga no segundo lugar, com 80 pontos. O Belenenses SAD já tem a manutenção garantida.

O FC Porto venceu hoje o Belenenses SAD por 4-0, em jogo da 34.ª e última jornada da I Liga de futebol, terminando a época com uma goleada e no segundo lugar, de acesso direto à Liga dos Campeões.



ESTELA SILVA/LUSA

Já com a sua situação na tabela resolvida, o FC Porto adiantou-se no marcador no estádio do Dragão com um golo do iraniano Taremi, aos 14 minutos, ampliando a vantagem aos 28, pelo sérvio Grujic. Na segunda parte, o espanhol Toni Martínez (50) fez o terceiro e Diogo Leite (81) fechou a contagem.

Com esta vitória, a terceira consecutiva, o FC Porto termina a I Liga no segundo lugar, com 80 pontos, enquanto o Belenenses SAD, já com a manutenção garantida, sofreu a sua derrota mais ‘pesada’ no campeonato e está à condição em 10.º, com 40.