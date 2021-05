FC Porto goleia Farense e fica a três pontos da Liga dos Campeões

As mais lidas

O FC Porto ficou hoje a três pontos de garantir a entrada direta na Liga dos Campeões de futebol, ao golear em casa o Farense, por 5-1, em jogo da 32.ª jornada da I Liga portuguesa.



EPA/ESTELA SILVA

Taremi, que bisou aos 6, de grande penalidade, e 59, Toni Martínez (14), Luis Díaz (20) e João Mário (84) marcaram os golos dos 'dragões', que mantiveram a possibilidade matemática de chegar ao título.

Os campeões nacionais em título somam 74 pontos, menos cinco do que o líder Sporting, que pode festejar o campeonato na quarta-feira, e mais sete do que o Benfica, equipas que têm menos um jogo.

Com menos um elemento desde os 30 minutos, após a expulsão de Bilel, o Farense ainda reduziu por Licá (89 minutos), mas interrompeu uma série de quatro jogos sem perder, mantendo-se no 17.º e penúltimo lugar, com 28 pontos.