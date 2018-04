Ricardinho abordou hoje a oferta feita pelo Sporting, para que vá alinhar pelo clube de Alvalade durante as próximas quatro épocas. No fim do jogo do Inter Movistar contra o Levante, o melhor jogador de futsal do mundo afirmou que estava contente."Não estamos acostumados a valores assim no futsal. Com números mais baixos eu não pensaria nisso porque estou na melhor equipa do mundo, mas estamos a falar de verbas que jamais se vão voltar a ouvir no futsal. Há que o valorizar e pensar no que fazer", explicou o português, citado pelo Diário de Notícias."Estas são decisões devem ser tomadas com tempo e com calma. Talvez eles não venham na melhor hora porque os playoffs estão a chegar e posso continuar a fazer história por este clube. Talvez as pessoas do Benfica não estejam contentes, mas eu estou", garantiu. "É bom para mim, para o futsal, mas não está nada decidido."O Sporting ofereceu um salário de 45 mil euros a Ricardinho durante quatro épocas. Além disso, o clube presidido por Bruno de Carvalho quer dar 1,5 milhões de euros pela cláusula de rescisão e um milhão de prémio de assinatura ao jogador.