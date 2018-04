O jogo acabou com a vitória do Sporting, assinada por Bruno Fernandes.

O Sporting venceu hoje na visita ao Portimonense, por 2-1, em jogo da 32.ª jornada da I Liga de futebol, e aproveitou a derrota mais cedo do Benfica, em casa com o Tondela.



O primeiro golo foi de Bruno Fernandes pelo Sporting, aos 23 minutos:



Mas Fabrício empatou para o Portimonense ainda antes do intervalo, aos 42.



Aos 89 minutos, Bruno Fernandes fechou o resultado do jogo.