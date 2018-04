O jogo terminou com a derrota dos benfiquistas por três bolas a duas.

O Benfica perdeu hoje com o Tondela por 3-2, no Estádio da Luz, em jogo da 32.ª jornada da I Liga de futebol, um resultado que deixa o FC Porto na 'rota' do título.



Veja aqui todos os golos:



O primeiro foi de Pizzi, aos 12 minutos.



Depois foi a vez do Tondela. Miguel Cardoso marcou aos 30...



...e aos 39 minutos.



Tomané fez o terceiro golo pelo Tondela, aos 81 minutos.



Salvio reduziu a diferença aos 94 minutos.