Tudo o que precisa de saber sobre a vacina portuguesa contra a covid-19

Quem está a desenvolver a vacina?

A vacina portuguesa contra a covid-19 está a ser desenvolvida pela Immunethep, uma farmacêutica sediada em Cantanhede, no distrito de Coimbra.A vacina revelou resultados promissores nos ensaios pré-clínicos - aqueles que são feitos em animais - e, um mês depois do anúncio destes resultados, a farmacêutica já está pronta para avançar para a fase seguinte. Os testes pré-clínicos decorreram no Instituto de Investigação e Inovação em Saúde (I3S), no Porto.