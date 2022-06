Como se tornou Kaliningrado a frente de guerra diplomática?

A Rússia ameaçou a Lituânia para as consequências do encerramento das fronteiras ferroviárias com o exclave russo de Kaliningrado. O país da União Europeia (UE) proibiu desde o início desta semana a passagem de comboios com algumas mercadorias provenientes de Kaliningrado. As mercadorias em causa são aquelas que foram alvo de sanções europeias.