Comissão técnica aos incêndios ou comissão de inquérito. Qual a diferença?

Luana Augusto
Luana Augusto 14:34
Comissão técnica visa emitir recomendações sobre um problema, enquanto que a comissão de inquérito pode proporcionar uma investigação. Em casos anteriores levou à demissão de membros do Governo.

Índice
Veja mais notícias

O líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, disse na segunda-feira a proposta do PS de avançar com uma comissão técnica independente (CTI) aos incêndios, mas considerou que a proposta do e do , de avançar com uma comissão parlamentar de inquérito (CPI) sobre os fogos é "despropositada e inútil". Apesar disso, ambas as iniciativas devem avançar, segundo o jornal Expresso, uma vez que André Ventura poderá usar o direito potestativo. Mas qual a diferença entre ambas as comissões?

Lacerda Sales na CPI
Lacerda Sales na CPI MIGUEL A. LOPES/LUSA

1O que é uma comissão técnica independente?

Uma comissão técnica independente consiste na criação de um grupo de especialistas que tem por objetivo realizar avaliações e investigações sobre temas complexos, de modo a garantir que as conclusões e recomendações apresentadas sejam livres de interesses políticos ou partidários. Após a realização desta comissão, um relatório é tornado público.

Em 2017, por exemplo, foi criada uma comissão técnica independente para avaliar a gestão dos incêndios rurais em Portugal, que consumiram 537.142 hectares e resultaram na morte de 114 pessoas. No relatório, foram apontadas falhas na programação do socorro e na coordenação dos recursos no terreno, tendo sido atribuído parte da responsabilidade ao então governo socialista.

2O que é uma comissão parlamentar de inquérito?

Já a comissão parlamentar de inquérito é um instrumento de fiscalização do Parlamento que tem "por função vigiar o cumprimento da Constituição e das leis e apreciar atos do Governo". Estas comissões gozam ainda “dos poderes de investigação das autoridades judiciais que a estas não estejam constitucionalmente reservados”, podendo ainda pedir por escrito “ao Governo, às autoridades judiciárias, aos órgãos da administração ou a entidades privadas as informações e documentos que julguem úteis à realização do inquérito”, que devem ser obrigatoriamente remetidos no prazo de 10 dias.

Esta comissão é criada por decisão do plenário da Assembleia da República, o que significa que tem de ir a debate e só depois é que é votado, sendo que para a criação da mesma é necessária a obtenção de uma maioria simples. Pode ainda ser constituída perante o requerimento de um quinto dos deputados (46), com o limite de um pedido por deputado e por sessão legislativa - este é o direito potestativo.

Compete posteriormente ao Presidente da Assembleia da República fixar o número de membros da comissão, que deve ser constituída por deputados de diferentes partidos. A comissão tem até 180 dias para chegar a uma conclusão. Findo este tempo a comissão extingue-se.

3O que difere ambas as comissões?

Enquanto a comissão técnica independente visa fornecer recomendações técnicas e propostas para a solução de um problema, sem qualquer influência de políticos, a comissão parlamentar de inquérito tem por objetivo investigar um facto de interesse público e encaminhar as conclusões para o Ministério Público.

4No que podem resultar?

Em casos graves, a comissão técnica independente pode levar, por exemplo, à reestruturação de organismos públicos ou à criação de novas entidades.

Por exemplo, após os incêndios de 2017, a CTI - à época pedida pela bancada do PSD liderada por Luís Montenegro - levou à revisão da política florestal. "Com base neste relatório [...] o Governo resolve adotar um conjunto de medidas sólidas que configuram uma reforma sistémica na prevenção e combate”, lê-se.

Já a comissão parlamentar de inquérito pode dar origem a investigações criminais. Além disso, o Parlamento pode usar as conclusões para propor novas leis ou rever normas já existentes.

No caso, por exemplo, da indemnização de €500 mil da TAP a Alexandra Reis, os resultados da CPI levaram à , que na altura era ministro das Infraestruturas e da Habitação, e ainda de dois secretários de Estado.

Tópicos Incêndio florestal Incêndios Comissão parlamentar Parlamento Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer Partido Social Democrata Pedro Nuno Santos André Ventura Hugo Soares Alexandra Reis Luís Montenegro Portugal CHEGA Bloco de Esquerda
