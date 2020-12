Reino Unido é o primeiro país europeu a vacinar - com ajuda das farmácias

O Reino Unido foi o primeiro país do mundo a aprovar data para começar a ser distribuída pela população a vacina contra a covid-19 desenvolvida pela Pfizer. Milhares de doses já chegaram a terras de Sua Majestade e vão começar a ser administradas já esta terça-feira. O plano de vacinação foi apresentado na quarta-feira, uma semana antes de se começar de facto a inocular os cidadãos. Já Portugal ainda vai ter de esperar por que a Agência Europeia do Medicamento aprove qualquer uma das duas vacinas antes de começar a administrá-la e apresentou na passada sexta-feira o seu plano de vacinação contra a pandemia causada pelo novo coronavírus.

Durante largos meses circulou um plano de vacinação elaborado pelo Reino Unido no caso de ser aprovada uma vacina, mas o mesmo necessitou de sofrer algumas alterações devido às especificidades da vacina desenvolvida pela farmacêutica que foi aprovada pela Agência Reguladora de Saúde e Produtos Médicos como medida de "emergência".

A vacina da Pfizer-BioNTech, que Portugal também deverá receber, caso receba aprovação da AEM, tem uma eficácia de 95%, segundo os estudos que acompanharam o desenvolvimento deste fármaco.

Mas quais as diferenças entre o plano de vacinação apresentado pelo Reino Unido e aquele que foi desenvolvido pela equipa especial incumbida de desenvolver uma estratégia para Portugal?

Os primeiros a receber

De acordo com o plano desenvolvido pelo Reino Unido, os primeiros a receberem a vacina serão os trabalhadores e residentes em lares. Nessa primeira fase vão também ser inoculados os idosos com mais de 80 anos, os profissionais de saúde e os doentes internados em estado crítico.

A escolha dos mais idosos estarem entre aqueles que vão receber a vacina em primeiro lugar gerou alguma discórdia entre a comunidade científica. Por um lado, porque não foram estudados de forma exaustiva os efeitos que a vacina pode ter em maiores de 75 anos. A outra teoria era de que poderia ser mais importante prevenir que pessoas mais ativas socialmente propagassem o vírus para os mais velhos, deixando-os resguardados por mais uns meses enquanto se construía uma imunidade de grupo.

A vacina que vai ser administrada no Reino Unido necessita de duas doses para surtir efeito, sendo que a segunda deve ser administrada três semanas depois da primeira.

De acordo com o plano de vacinação, a prioridade britânica são os mais idosos, tanto que a primeira fase só estará completa quando todos aqueles com mais de 50 anos estiverem inoculados contra o novo coronavírus.

De acordo com o plano britânico, a primeira fase está dividida em nove partes. A primeira é para os residentes em lares e quem os auxilia; depois as pessoas com mais de 80 anos e profissionais de saúde; depois pessoas com mais de 75 anos; mais de 70 e todos aqueles com quadros clínicos bastante preocupantes; idosos com mais de 65 anos; todos os indivíduos entre os 15 e os 64 anos que tenham condições de saúde que possam tornar mais perigosa a infeção com covid-19 e as últimas três partes da primeira fase passam pela vacinação de pessoas entre os 64 anos e os 50.

As mulheres que estejam grávidas e as crianças com menos de 16 anos (a não ser que tenham condições médicas muito específicas) não serão vacinadas.

Já em Portugal foi anunciado que durante a primeira fase serão vacinadas cerca de 950 mil pessoas, sendo que, à semelhança do que acontece no Reino Unido, nesta primeira fase serão vacinadas as pessoas pessoas com 50 ou mais anos e com patologias associadas, profissionais e residentes em lares e unidades de cuidados continuados a profissionais de saúde que prestem cuidados diretos no âmbito da pandemia ou as forças de segurança.

Já na segunda fase será dada a prioridade a pessoas com mais de 65 anos sem patologias associadas e pessoas com mais de 50 anos, mas com outras doenças associadas, como diabetes, neoplasias, entre outras. Aqui serão abrangidas cerca de 1,8 milhões de pessoas

Por fim, na última fase, será vacinada toda a restante população, já com mais locais de administração.

Também em Portugal as grávidas terão de ficar sem vacinação por enquanto. "Não se conhece ainda a duração da imunização e os dados disponíveis não recomendam ainda a vacinação em crianças e grávidas", referiu a ministra Marta Temido quando anunciou parte do programa de vacinação.

Local de administração

O local onde será administrada a vacina levantou algumas questões em Portugal. A ser aprovada, a vacina será administrada nos pontos de vacinação nos centros de saúde, deixando de fora as farmácias onde são, por exemplo, administradas vacinas para a gripe.

A Ordem dos Farmacêuticos contestou esta exclusão e pediu que fosse reavaliada esta decisão.

No Reino Unido, a decisão foi que 50 hospitais do Serviço Nacional de Saúde (NHS na sigla original) teriam doses de vacina para administrar, mas que estas também estariam disponíveis para serem recebidas em farmácias específicas espalhadas pelo país e que só teriam doses para situações específicas em que um paciente tenha necessidade urgente do fármaco, bem como nos comuns centros de vacinação.

Apesar de poderem ser administradas nos hospitais privados, as vacinas vão estar concentradas nos públicos que irão gerir o stock das mesmas e para onde estas devem ser enviadas. E as vacinas só irão começar a chegar aos privados, farmácias e hospitais públicos menos estratégicos depois da primeira parte do plano estar completada.

O NHS anunciou ainda que as farmácias poderão contribuir como locais de vacinação, desde que obedeçam a um conjunto de requisitos relativos a instalações, disponibilidade de recursos humanos, ou cobertura geográfica. Entre os requisitos definidos, as farmácias devem ter a capacidade de administrar pelo menos mil vacinas por semana

A problemática do transporte



A vacina da Pfizer tem de ser conservada a -75 graus. A farmacêutica vai distribuir as vacinas diretamente nos centros de vacinação, numas caixas térmicas com gelo seco. "Estas caixas terão medidores de temperatura, monitorização por GPS, e permitem uma conservação até 10 dias, mais 5 se forem guardadas num frigorífico entre 2 a 8 graus", explica a diretora médica da Pfizer em declarações à SÁBADO. Cada caixa leva cerca de 195 ampolas – cada ampola contém 5 doses –, não pode ser aberta mais de duas vezes por dia, e tem de ser fechada no espaço de um minuto.



Esta questão vai pôr em teste as capacidades logísticas de cada um dos países.



Quantidades e custos

Segundo a ministra da Saúde, Marta Temido, Portugal vai encomendar 22 milhões de doses de vacinas, o suficiente para vacinar os cerca de 10,3 milhões de habitantes portugueses e ainda sobrarem algumas doses, apesar de alguns especialistas avisarem para a possibilidade de haver doses que se podem estragar devido às necessidades muito específicas de transporte e armazenamento que são necessárias.

As doses encomendadas não serão todas da Pfizer, alegadamente, podendo também pertencer a outras farmacêuticas que já vão em fase de desenvolvimento avançado, como a Moderna. Para já estão agendadas duas reuniões – a primeira a 29 de dezembro com a Pfizer e a segunda a 12 de janeiro com a Moderna – que se espera que culminem com a avaliação positiva das vacinas. Portugal tem um contrato celebrado para a compra de 4,5 milhões de doses desta vacina da Pfizer, desenvolvida em conjunto com a alemã BioNTech.



A primeira vacina a chegar a território português, se for aprovada, deverá ser a da Pfizer, logo três dias após o "sim" da Agência Europeia do Medicamento, ou seja, no primeiro dia de janeiro de 2021, segundo a directora médica da Pfizer Portugal, Susana Castro Marques, em entrevista à RTP.



No total, Portugal irá gastar 200 milhões de euros nessas doses necessárias. A vacinação será universal, gratuita e facultativa.

A primeira remessa de vacinas do Reino Unido, que começa a ser adminsitrada esta terça-feira, é composta por 800 mil doses, que vão ser espalhadas pela Escócia, Irlanda do Norte, País de Gales e Inglaterra. No entanto, o governo britânico espera dez milhões de doses até ao final do ano, o que significa que cinco milhões de pessoas podem ser vacinadas até 1 de janeiro de 2021.

Também no Reino Unido as vacinas vão ser gratuitas e pagas pelo NHS que no máximo fará concessões para que os privados ajudem a distribuí-las.

No total, o Reino Unido reservou mais de 355 milhões de doses de vacina de sete empresas diferentes (Oxford/AstraZeneca; Valneva; Novavax; GlaxoSmithKline; Pfizer; Janssen e Moderna), tendo uma população de 66,65 milhões de pessoas (necessitando então de cerca de 130 milhões de vacinas).



A vacina da Pfizer



Depois nas durante algumas semanas a farmacêutica Pfizer ter anunciado que iria distribuir 100 milhões de doses da sua vacina ainda este ano, problemas nas cadeias de fornecimento vão levar a que apenas metade dessa meta seja cumprida - ou seja 50 milhões de doses de vacina, o suficiente, possivelmente, para imunizar 25 milhões de pessoas.



Ainda assim a farmacêutica norte-americana espera entregar mais de mil milhões de doses em 2021.



A farmacêutica norte-americana garante que a vacina, feita em parceria com a alemã BioNTech SE, é eficaz em pessoas de todas as idades e etnias e não produziu efeitos colaterais importantes nos voluntários, um sinal de que a imunização poderá ser possível.



Em pessoas com mais de 65 anos, o grupo de maior risco no que toca à pandemia, a eficácia registada foi superior a 94%.



No ensaio clínico, com mais de 43 mil voluntários, a Pfizer avaliou 170 casos de pessoas infetadas. A vacina, explica a farmacêutica, foi "bem tolerada" e o efeito secundário mais grave foi a fadiga - que afetou 3,7% das pessoas que receberam a segunda dose da vacina.



Também a farmacêutica norte-americana Moderna anunciou uma eficácia de 94,5% da sua vacina na prevenção da doença.