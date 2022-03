Mortes devido à pandemia da covid-19 superam os seis milhões

O número de óbitos a nível mundial relacionados com a pandemia da covid-19 superou esta segunda-feira a marca dos seis milhões, segundo dados divulgados pela Johns Hopkins University, que compila números oficiais das autoridades de cada país.





Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Se na maioria dos países da Europa Ocidental as mortes diárias associadas à doença têm vindo a baixar, em territórios como a Polónia, Hungria, Roménia e outros países do leste os óbitos continuam em níveis elevados. A situação poderá agravar-se tendo em conta o fluxo de refugiados ucranianos. A Ucrânia tem uma baixa taxa de vacinação contra a covid e elevadas taxas de infeção e de mortalidade.Por outro lado, ilhas remotas no Pacífico, que até agora tinham passado incólumes pela pandemia, estão a lidar atualmente com os primeiros surtos e mortes.A situação é igualmente preocupante por exemplo em Hong Kong, que tem visto as mortes aumentaram significativamente. O território vai testar todos os 7,5 milhões de residentes três vezes este mês.Os EUA registam até ao momento mais de 950 mil mortes devido à doença.A marca de um milhão de mortes em todo o mundo devido so SARS_CoV_2 foi alcançada sete meses após o início da pandemia. Quatro meses mais tarde já eram dois milhões os óbitos. Desde então, a cada três meses registam-se mais um milhão de mortes. No entanto, os cinco milhões tinham sido registados ainda em finais de outubro, há pouco mais de quatro meses.De notar que os números da Johns Hopkins University estarão subavaliados dado a falta de registos fiáveis e mesmo de testes em muitos países.