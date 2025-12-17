YARNYS: como uma retrosaria com 60 anos de história criou uma marca jovem de croch

A YARNYS é uma nova marca portuguesa que está a trazer o crochet de volta às mãos de uma nova geração. Jovem, criativa e focada no prazer do trabalho manual, a marca nasceu em outubro de 2025 como uma forma contemporânea de dar continuidade ao legado da Retrosaria Morão, em Sacavém, Loures, uma das retrosarias mais antigas do país, com mais de 60 anos de história e gerida pela mesma família há três gerações. PR _ YARNYS - Como uma Retrosar…



Conjunto de crochet da loja Yarnys para criações criativas

Fundada por Joana Pereira Coutinho e Pedro Morão Prior, a YARNYS surge da vontade de transformar um património familiar num conceito atual e inspirador. O projeto materializa-se em caixas mensais de crochet, que incluem projetos e materiais surpresa, bem como fios vintage cuidadosamente selecionados, muitos deles provenientes do inventário histórico da Retrosaria Morão.

"Vivemos numa época em que estamos constantemente a olhar para um ecrã e a correr de um lado para o outro. A YARNYS nasce como um convite para abrandar, criar com as mãos e redescobrir o prazer de fazer algo apenas pelo processo", explica Joana Pereira Coutinho. Para Pedro Morão Prior, o projeto representa também uma ponte entre gerações; "é a forma de levar o trabalho da minha família até às gerações mais novas, transformando a nossa retrosaria num conceito moderno, acessível e inspirador".

A YARNYS foi pensada para quem procura um hobby criativo longe dos ecrãs, para quem quer aprender crochet do zero e não sabe por onde começar, ou para quem já pratica e procura novos desafios. Cada caixa inclui tudo o que é necessário para completar o projeto; fios, agulhas, acessórios como tesouras e marcadores de pontos, bem como manuais passo a passo desenvolvidos para dois níveis, iniciantes e avançados.

Apesar de recente, a adesão foi imediata. Nos primeiros dois meses, quase 400 projetos foram enviados para casa dos crocheteiros YARNYS. A marca prepara agora a criação de uma comunidade dedicada ao crochet, onde os participantes poderão partilhar projetos, conquistas e dificuldades, reforçando o sentimento de pertença em torno do trabalho manual.

“Queremos mostrar que o crochet não é coisa do passado. É bonito, terapêutico, moderno e profundamente humano. E está ao alcance de todos”, sublinha Joana. Com projetos mensais limitados, fios exclusivos e uma narrativa construída em torno da herança familiar, a YARNYS promete afirmar-se na cultura craft portuguesa e inspirar cada vez mais pessoas a trocar o scroll infinito por momentos de calma criativa.