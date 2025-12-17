Grandiosa‍‌‍‍‌ Gala de Natal Walter International Group voltou a encher o Salão Preto e Prata do Casino Estoril!

A magia e o glamour e a solidariedade voltaram
ao Casino Estoril para mais uma edição da Grandiosa Gala de Natal do Walter
International Group, um evento que, ano após ano, se afirma como uma das
referências da época natalícia da Vila de Cascais. Este ano, o brilho foi ainda
mais intenso ao celebrar os 10 Anos de Atividade da Auditiv, uma efeméride que
mereceu todas as honras.
O CEO, Jason Walter, abriu o evento com o seu
já habitual e sublime discurso, e cerca de 400 convidados foram recebidos num
cenário de verdadeiro requinte, onde a luz, o som e o espetáculo se
entrelaçaram para uma noite inesquecível. A condução da grandiosa Gala esteve a
cargo, ao Grande Herman José, que presenteou os presentes com a sua
irreverência no humor, música e improviso.
Entre clássicos musicais e temas atuais,
Herman José encetou curtas e deliciosas entrevistas com vários convidados,
fazendo crescer o dinamismo e o colorido da festa.
Entre os convidados destacaram-se figuras
ilustres, Representantes Autárquicos e várias personalidades, que fizeram
questão de marcar presença e deixar a sua marca, tornando o ambiente ainda mais
exclusivo e contagiante. O Salão Preto e Prata do Casino Estoril voltou a ser o
palco ideal, iluminado a rigor para receber a Gala da Auditiv, um dos momentos
mais ansiados do ano.
O lado Solidário da Auditiv
Um dos pontos mais tocantes da noite sublinhou
o impacto humano do trabalho do grupo. Num momento especial de conversa com mãe
e filha, a plateia conheceu o testemunho de uma jovem de 16 anos que, graças à
intervenção e soluções da Auditiv, recuperou a audição e, com ela, a sua
alegria de viver. Este momento emocionante foi um poderoso lembrete do espírito
solidário que move a Auditiv, mostrando que o sucesso empresarial anda de mãos
dadas com a responsabilidade social e o compromisso de transformar vidas.
Seguiu-se outro dos momentos mais emocionantes
da noite, o discurso de Bruna Walter, filha do CEO. Presença muito querida
entre os colaboradores, Bruna transmitiu na primeira pessoa uma mensagem
profundamente emotiva e motivacional, infundindo força e vigor em todos os
presentes.
A noite acabou com a já tradicional entrega de
prémios de reconhecimento pelo desempenho de colaboradores e das equipas ao
longo de 2025. Após a cerimónia, o DJ Keaton animou os convidados, fazendo do
Salão Preto e Prata uma pista de dança que se manteve viva até de madrugada.
Mais uma vez, a Gala de Natal do Walter
International Group foi de facto um “must” de requinte e ultra glamoroso, que
celebrou os 10 anos da Auditiv e reafirmou a sua posição de relevo no meio
empresarial e social.
Grandiosa Gala de Natal Walter International Group voltou a encher o Salão Preto e Prata do Casino Estoril!
Fazer uma greve geral tem no sector privado uma grande dificuldade, o medo. Medo de passar a ser olhado como “comunista”, o medo de retaliações, o medo de perder o emprego à primeira oportunidade. Quem disser que este não é o factor principal contra o alargamento da greve ao sector privado, não conhece o sector privado.
Há alturas na vida de uma pessoa em que não vale a pena esperar mais por algo que se desejou muito, mas nunca veio. Na vida dos povos é um pouco assim também. Chegou o momento de nós, europeus, percebermos que é preciso dizer "adeus" à América. A esta América de Trump, claro. Sim, continua a haver uma América boa, cosmopolita, que gosta da democracia liberal, que compreende a vantagem da ligação à UE. Sucede que não sabemos se essa América certa (e, essa sim, grande e forte) vai voltar. Esperem o pior. Porque é provável que o pior esteja a chegar.