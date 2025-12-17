Grandiosa‍‌‍‍‌ Gala de Natal Walter International Group voltou a encher o Salão Preto e Prata do Casino Estoril!

A magia e o glamour e a solidariedade voltaram ao Casino Estoril para mais uma edição da Grandiosa Gala de Natal do Walter International Group, um evento que, ano após ano, se afirma como uma das referências da época natalícia da Vila de Cascais. Este ano, o brilho foi ainda mais intenso ao celebrar os 10 Anos de Atividade da Auditiv, uma efeméride que mereceu todas as honras.

O CEO, Jason Walter, abriu o evento com o seu já habitual e sublime discurso, e cerca de 400 convidados foram recebidos num cenário de verdadeiro requinte, onde a luz, o som e o espetáculo se entrelaçaram para uma noite inesquecível. A condução da grandiosa Gala esteve a cargo, ao Grande Herman José, que presenteou os presentes com a sua irreverência no humor, música e improviso.

Entre clássicos musicais e temas atuais, Herman José encetou curtas e deliciosas entrevistas com vários convidados, fazendo crescer o dinamismo e o colorido da festa.

Entre os convidados destacaram-se figuras ilustres, Representantes Autárquicos e várias personalidades, que fizeram questão de marcar presença e deixar a sua marca, tornando o ambiente ainda mais exclusivo e contagiante. O Salão Preto e Prata do Casino Estoril voltou a ser o palco ideal, iluminado a rigor para receber a Gala da Auditiv, um dos momentos mais ansiados do ano.

O lado Solidário da Auditiv

Um dos pontos mais tocantes da noite sublinhou o impacto humano do trabalho do grupo. Num momento especial de conversa com mãe e filha, a plateia conheceu o testemunho de uma jovem de 16 anos que, graças à intervenção e soluções da Auditiv, recuperou a audição e, com ela, a sua alegria de viver. Este momento emocionante foi um poderoso lembrete do espírito solidário que move a Auditiv, mostrando que o sucesso empresarial anda de mãos dadas com a responsabilidade social e o compromisso de transformar vidas.

Seguiu-se outro dos momentos mais emocionantes da noite, o discurso de Bruna Walter, filha do CEO. Presença muito querida entre os colaboradores, Bruna transmitiu na primeira pessoa uma mensagem profundamente emotiva e motivacional, infundindo força e vigor em todos os presentes.

A noite acabou com a já tradicional entrega de prémios de reconhecimento pelo desempenho de colaboradores e das equipas ao longo de 2025. Após a cerimónia, o DJ Keaton animou os convidados, fazendo do Salão Preto e Prata uma pista de dança que se manteve viva até de madrugada.

Mais uma vez, a Gala de Natal do Walter International Group foi de facto um “must” de requinte e ultra glamoroso, que celebrou os 10 anos da Auditiv e reafirmou a sua posição de relevo no meio empresarial e social.