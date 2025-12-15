Nova campanha de Natal da Make-A-Wish celebra o poder de um desejo realizado em família

“Um desejo partilhado, torna-se realidade” é o mote da campanha que convida todos a levar Esperança a crianças e jovens gravemente doentes, que aguardam a realização do seu grande desejo Make-A-Wish.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

No novo vídeo de Natal, vemos uma criança que regressa a casa após um período de internamento, pronta para celebrar o Natal em família e viver a alegria e o poder transformador de um desejo. A campanha, foi criada com recurso a Inteligência Artificial pela produtora TRIX contou com o apoio do estúdio Som de Lisboa e a voz da atriz e embaixadora Inês Herédia.

Com o mote “Um desejo partilhado, torna-se realidade”, a campanha recorda-nos que a esperança ganha força quando é partilhada - seja entre família, amigos, colegas ou comunidades - e celebra o impacto de todos os que ajudam a transformar a vida de crianças e jovens gravemente doentes.

“Este Natal queremos recordar que, quando partilhamos e sonhamos juntos, levamos esperança a quem mais precisa. Cada estrela, cada presente solidário e cada donativo representam famílias que acreditam na "magia" de um desejo realizado”, afirma Margarida Galvão, Diretora Executiva da Make-A-Wish Portugal.

Os novos artigos solidários (Estrelas de Natal, Caderneta das Estrelas e Etiquetas Presente) foram criados com o apoio da Meta Creative Agency e reforçam a importância da inovação e da colaboração criativa em projetos com impacto social. As Estrelas de Natal Make-A-Wish estão disponíveis na Montra Solidária Make-A-Wish e em vários parceiros nacionais, como lojas Pingo Doce, restaurantes H3 e Tomatino, lojas Douglas, Chicco, Eurest, Áreas de Serviço Brisa Colibri, El Corte Inglés, restaurantes Origem e outros parceiros, permitindo que cada gesto solidário chegue ainda mais longe.

Com apenas 1€, cada estrela representa uma família e ajuda a realizar desejos de crianças e jovens gravemente doentes, levando-lhes força, alegria e esperança.

Na Montra Solidária, é ainda possível encontrar outras formas de apoiar esta missão com presentes solidários, como os postais de Natal, etiquetas de presentes e muito mais! Porque quando um desejo é partilhado, torna-se realidade.



Natal solidário Make-A-Wish realiza desejos de crianças