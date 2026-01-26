APED apresenta primeiros resultados do Roteiro para a Descarbonização

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)
A APED - Associação
Portuguesa de Empresas de Distribuição apresenta, no dia 27 de janeiro, os primeiros
resultados do Roteiro para a Descarbonização na Conferência “Descarbonização e
ação climática no setor da distribuição”.
APED divulga resultados do Roteiro para a Descarbonização
A sessão, que decorre das 09h00
às 13h00, na Sala Fernando Pessoa, do Centro Cultural de Belém, contará com a
presença, no encerramento, do Secretário de Estado do Ambiente, João Manuel
Esteves.
Esta é a primeira vez que a
APED apresenta os resultados alcançados com este projeto, desenvolvido com o
apoio da PwC, e que tem como objetivo acelerar a descarbonização das atividades
das empresas associadas e signatárias do Roteiro até 2040 e apoiá-las na
implementação dos objetivos e metas assumidos voluntariamente.
O Roteiro para a
Descarbonização pretende reunir as empresas associadas em torno de um
compromisso comum, incentivando a ação climática coletiva e maximizando o
respetivo impacto.
Programa
09h00
Receção
09h30
Abertura
José
António Nogueira de Brito, Presidente da APED
09h45
Prioridades Climáticas Nacionais Pós-COP30
Ana
Teresa Perez, Presidente da Agência para o Clima
10h00
Apresentação de Resultados do Roteiro da APED
Cristina
Câmara, Diretora de Sustentabilidade da APED
10h20
À Conversa Com...
Ana
Cláudia Coelho, Sustainability and Climate Change Partner da PwC Portugal
Cristina
Câmara, Diretora de Sustentabilidade da APED
Moderação:
Gonçalo Lobo Xavier, Diretor-Geral da APED
10h50
Coffee-Break
11h20
Mesa-Redonda: O Contributo da Gestão Climática das Empresas para o Roteiro da
APED
Claudia
Simões, Gestora de Sustentabilidade da Luís Simões
Fernando
Ventura, Environment Global Director da Jerónimo Martins
Joana
Gomes, Responsável Técnica de Ambiente da Auchan Retail Portugal
Rita
Agostinho, Sustainability Specialist da Sonae MC
Rita
Castanheira, Responsável de Ambiente, Carbono e Impacte Social da Leroy Merlin
Sónia
Sobral, Responsável de Sustentabilidade da Cerealis
Moderação:
Rita Rodrigues, jornalista da CNN Portugal
12h30
Encerramento
João
Manuel Esteves, Secretário de Estado do Ambiente
Convidam-se os meios
de comunicação social a acompanhar a sessão. Solicita-se a confirmação de
presença até às 18h00 do dia 26 de janeiro.