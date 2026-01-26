APED apresenta primeiros resultados do Roteiro para a Descarbonização

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)

A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail

A APED - Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição apresenta, no dia 27 de janeiro, os primeiros resultados do Roteiro para a Descarbonização na Conferência “Descarbonização e ação climática no setor da distribuição”.



APED divulga resultados do Roteiro para a Descarbonização

A sessão, que decorre das 09h00 às 13h00, na Sala Fernando Pessoa, do Centro Cultural de Belém, contará com a presença, no encerramento, do Secretário de Estado do Ambiente, João Manuel Esteves.

Esta é a primeira vez que a APED apresenta os resultados alcançados com este projeto, desenvolvido com o apoio da PwC, e que tem como objetivo acelerar a descarbonização das atividades das empresas associadas e signatárias do Roteiro até 2040 e apoiá-las na implementação dos objetivos e metas assumidos voluntariamente.

O Roteiro para a Descarbonização pretende reunir as empresas associadas em torno de um compromisso comum, incentivando a ação climática coletiva e maximizando o respetivo impacto.

Programa

09h00 Receção

09h30 Abertura

José António Nogueira de Brito, Presidente da APED

09h45 Prioridades Climáticas Nacionais Pós-COP30

Ana Teresa Perez, Presidente da Agência para o Clima

10h00 Apresentação de Resultados do Roteiro da APED

Cristina Câmara, Diretora de Sustentabilidade da APED

10h20 À Conversa Com...

Ana Cláudia Coelho, Sustainability and Climate Change Partner da PwC Portugal

Cristina Câmara, Diretora de Sustentabilidade da APED

Moderação: Gonçalo Lobo Xavier, Diretor-Geral da APED

10h50 Coffee-Break

11h20 Mesa-Redonda: O Contributo da Gestão Climática das Empresas para o Roteiro da APED

Claudia Simões, Gestora de Sustentabilidade da Luís Simões

Fernando Ventura, Environment Global Director da Jerónimo Martins

Joana Gomes, Responsável Técnica de Ambiente da Auchan Retail Portugal

Rita Agostinho, Sustainability Specialist da Sonae MC

Rita Castanheira, Responsável de Ambiente, Carbono e Impacte Social da Leroy Merlin

Sónia Sobral, Responsável de Sustentabilidade da Cerealis

Moderação: Rita Rodrigues, jornalista da CNN Portugal

12h30 Encerramento

João Manuel Esteves, Secretário de Estado do Ambiente

Convidam-se os meios de comunicação social a acompanhar a sessão. Solicita-se a confirmação de presença até às 18h00 do dia 26 de janeiro.

Confirmações e informações adicionais:

Isabel Carriço | isabelcarrico@lpmcom.pt | 965 232 496

Margarida Bravo | margaridabravo@lpmcom.pt | 938 443 921