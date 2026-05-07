Wattkraft impulsiona o seu crescimento em Portugal com reforço comercial e técnico

A Wattkraft Iberia, Value Added Partner da Huawei para
a distribuição da sua gama de produtos FusionSolar, reforça a sua posição em
Portugal com a integração de Joni da Silva Juszczynski como Technical Sales
Manager, uma figura fundamental para o desenvolvimento do negócio num dos
mercados com maior potencial da Península Ibérica.
Wattkraft expande equipa comercial em Portugal1
Desde a sua chegada, da Silva tem trabalhado em estreita
colaboração com clientes e parceiros estratégicos, como a SolarShop, a Saclima
Solar Fotovoltaica e a IBC Solar, participando na definição de soluções, no
apoio pré-venda e na validação técnica de projetos. O seu perfil combina
especialização técnica e orientação comercial, uma competência cada vez mais
procurada num setor que evolui para modelos energéticos mais complexos e
integrados.
Ao longo da sua carreira, trabalhou em empresas como a
Voltalia, a Acessetronic, a Efacec e a Siemens, onde adquiriu experiência em
engenharia, comissionamento, suporte técnico e desenvolvimento de negócio. Esta
trajetória permite-lhe oferecer uma visão prática do mercado e adaptar as
soluções às necessidades específicas de cada cliente.
Entre os marcos mais notáveis desde a sua integração,
destaca-se o comissionamento do primeiro hub de carregamento rápido para
veículos elétricos da Wattkraft em Portugal; a solução Huawei FusionCharge
destina-se a frotas ligeiras e pesadas e está integrada com soluções de
armazenamento de energia. Além disso, participou em projetos híbridos de
produção fotovoltaica com armazenamento em escala de multi-MW/MWh, incluindo
sistemas BESS em contentores com capacidade até 5 MWh.
“Portugal é um mercado com grande potencial e evolução
muito dinâmica. Estamos a assistir a uma clara mudança no sentido de soluções
mais integradas, em que a combinação de energia fotovoltaica, armazenamento e
sistemas de gestão energética será fundamental. Na Wattkraft, estamos
preparados para acompanhar os nossos clientes neste novo cenário”, afirma Joni
da Silva, Technical Sales Manager para Portugal da Wattkraft Iberia.
A integração de perfis especializados, como o de Joni da
Silva, permite à Wattkraft reforçar a sua proximidade com o mercado português e
consolidar uma equipa preparada para responder a um ambiente cada vez mais
exigente.
Além disso, reforça a presença da empresa em eventos-chave
do setor, como o Energyear Lisboa, e facilita a ligação do ecossistema
português a feiras de referência como a GENERA (Madrid) e encontros
internacionais organizados pela Huawei, como a Global Installer Summit em
Dongguan (China). Impulsiona também a participação em iniciativas locais, como
a SolarShop Experience da Solarshop, em Ansião. Tudo isto contribui para um
melhor conhecimento do mercado, uma maior proximidade com clientes e parceiros,
e uma capacidade reforçada para antecipar tendências e necessidades num setor
em constante transformação.
“Continuamos a apostar numa equipa próxima do mercado e
com capacidade real de acrescentar valor. A incorporação do Joni da Silva
reforça a nossa presença em Portugal e permite-nos continuar a crescer com uma
proposta cada vez mais especializada”, destaca Jesús Heras, Technical
Director South-West Europe.
O Grupo Wattkraft foi fundado em 2012 como empresa
distribuidora de componentes fotovoltaicos. Desde então, posicionou-se como um
dos principais distribuidores europeus para este tipo de soluções,
especialmente para grandes corporações internacionais. Atualmente, a Wattkraft
é um distribuidor em crescimento com sede em Hanôver, na Alemanha, e opera em
dois segmentos principais: distribuição e integração de projetos.
Wattkraft impulsiona o seu crescimento em Portugal com reforço comercial e técnico