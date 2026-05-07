Wattkraft impulsiona o seu crescimento em Portugal com reforço comercial e técnico

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Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

A Wattkraft Iberia, Value Added Partner da Huawei para a distribuição da sua gama de produtos FusionSolar, reforça a sua posição em Portugal com a integração de Joni da Silva Juszczynski como Technical Sales Manager, uma figura fundamental para o desenvolvimento do negócio num dos mercados com maior potencial da Península Ibérica.



Wattkraft expande equipa comercial em Portugal 1

Desde a sua chegada, da Silva tem trabalhado em estreita colaboração com clientes e parceiros estratégicos, como a SolarShop, a Saclima Solar Fotovoltaica e a IBC Solar, participando na definição de soluções, no apoio pré-venda e na validação técnica de projetos. O seu perfil combina especialização técnica e orientação comercial, uma competência cada vez mais procurada num setor que evolui para modelos energéticos mais complexos e integrados.

Ao longo da sua carreira, trabalhou em empresas como a Voltalia, a Acessetronic, a Efacec e a Siemens, onde adquiriu experiência em engenharia, comissionamento, suporte técnico e desenvolvimento de negócio. Esta trajetória permite-lhe oferecer uma visão prática do mercado e adaptar as soluções às necessidades específicas de cada cliente.

Entre os marcos mais notáveis desde a sua integração, destaca-se o comissionamento do primeiro hub de carregamento rápido para veículos elétricos da Wattkraft em Portugal; a solução Huawei FusionCharge destina-se a frotas ligeiras e pesadas e está integrada com soluções de armazenamento de energia. Além disso, participou em projetos híbridos de produção fotovoltaica com armazenamento em escala de multi-MW/MWh, incluindo sistemas BESS em contentores com capacidade até 5 MWh.

“Portugal é um mercado com grande potencial e evolução muito dinâmica. Estamos a assistir a uma clara mudança no sentido de soluções mais integradas, em que a combinação de energia fotovoltaica, armazenamento e sistemas de gestão energética será fundamental. Na Wattkraft, estamos preparados para acompanhar os nossos clientes neste novo cenário”, afirma Joni da Silva, Technical Sales Manager para Portugal da Wattkraft Iberia.

A integração de perfis especializados, como o de Joni da Silva, permite à Wattkraft reforçar a sua proximidade com o mercado português e consolidar uma equipa preparada para responder a um ambiente cada vez mais exigente.

Além disso, reforça a presença da empresa em eventos-chave do setor, como o Energyear Lisboa, e facilita a ligação do ecossistema português a feiras de referência como a GENERA (Madrid) e encontros internacionais organizados pela Huawei, como a Global Installer Summit em Dongguan (China). Impulsiona também a participação em iniciativas locais, como a SolarShop Experience da Solarshop, em Ansião. Tudo isto contribui para um melhor conhecimento do mercado, uma maior proximidade com clientes e parceiros, e uma capacidade reforçada para antecipar tendências e necessidades num setor em constante transformação.

“Continuamos a apostar numa equipa próxima do mercado e com capacidade real de acrescentar valor. A incorporação do Joni da Silva reforça a nossa presença em Portugal e permite-nos continuar a crescer com uma proposta cada vez mais especializada”, destaca Jesús Heras, Technical Director South-West Europe.

O Grupo Wattkraft foi fundado em 2012 como empresa distribuidora de componentes fotovoltaicos. Desde então, posicionou-se como um dos principais distribuidores europeus para este tipo de soluções, especialmente para grandes corporações internacionais. Atualmente, a Wattkraft é um distribuidor em crescimento com sede em Hanôver, na Alemanha, e opera em dois segmentos principais: distribuição e integração de projetos.