PANDORA | NOVIDADES PRIMAVERA 2026

Intenso, intemporal
e cheio de presença, o verde-esmeralda assume o protagonismo nas novas peças da
linha PANDORA Timeless. Reinventando os clássicos da joalharia que atravessam
gerações, estas novas criações combinam cristais man-made lapidados num
profundo tom de verde com luminosos pavês de zircónias e a intemporalidade da
prata 925, para um brilho elegante e sempre atual.
A elegância que nasce da
simplicidade, tornando-se uma joia de herança.
Colar Pandora Cristal Verde em prata 925, cristal verde real e zircónias, €79
PURE STATEMENT
Um clássico incontornável, hoje e para sempre.
Anel Pandora Cristal Verde em prata 925, cristal verde real e zircónias,
€69
LIGHT & COLOUR
Pontos de luz... e cor. O característico halo revisitado em verde intenso,
para iluminar o rosto.
Brincos Pandora Cristal Verde em prata 925, cristal verde real e zircónias, €59
SOBRE A PANDORA
A Pandora é a maior marca de joalharia
do mundo. As joias Pandora são trabalhadas manualmente a partir de materiais de
alta qualidade, oferecendo infinitas possibilidades de personalização e
permitindo a cada pessoa expressar o seu estilo individual através das suas
peças. Tendo começado como uma pequena joalharia em Copenhaga, Dinamarca, há
mais de 40 anos, a Pandora está hoje presente em mais de 100 países. A Pandora
está empenhada na liderança em termos de sustentabilidade e fabrica todas as
suas joias utilizando apenas prata e ouro reciclados, estando também
comprometida em reduzir para metade as emissões de gases com efeito de estufa
em toda a sua cadeia de valor até 2030.