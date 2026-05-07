PANDORA | NOVIDADES PRIMAVERA 2026

Intenso, intemporal e cheio de presença, o verde-esmeralda assume o protagonismo nas novas peças da linha PANDORA Timeless. Reinventando os clássicos da joalharia que atravessam gerações, estas novas criações combinam cristais man-made lapidados num profundo tom de verde com luminosos pavês de zircónias e a intemporalidade da prata 925, para um brilho elegante e sempre atual.

Já disponível online em https://pt.pandora.net e nas lojas PANDORA.

MODERN HEIRLOOM

A elegância que nasce da simplicidade, tornando-se uma joia de herança.

Colar Pandora Cristal Verde em prata 925, cristal verde real e zircónias, €79

PURE STATEMENT

Um clássico incontornável, hoje e para sempre.

Anel Pandora Cristal Verde em prata 925, cristal verde real e zircónias, €69

LIGHT & COLOUR

Pontos de luz... e cor. O característico halo revisitado em verde intenso, para iluminar o rosto.

Brincos Pandora Cristal Verde em prata 925, cristal verde real e zircónias, €59

SOBRE A PANDORA

A Pandora é a maior marca de joalharia do mundo. As joias Pandora são trabalhadas manualmente a partir de materiais de alta qualidade, oferecendo infinitas possibilidades de personalização e permitindo a cada pessoa expressar o seu estilo individual através das suas peças. Tendo começado como uma pequena joalharia em Copenhaga, Dinamarca, há mais de 40 anos, a Pandora está hoje presente em mais de 100 países. A Pandora está empenhada na liderança em termos de sustentabilidade e fabrica todas as suas joias utilizando apenas prata e ouro reciclados, estando também comprometida em reduzir para metade as emissões de gases com efeito de estufa em toda a sua cadeia de valor até 2030.