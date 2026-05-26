Viseu recebe o maior fórum nacional dedicado ao turismo interno

A 12.ª edição do “Vê Portugal”, regressa entre os dias 1 e 3 de junho com ambições renovadas e um programa reforçado.

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Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

Considerado o principal evento nacional dedicado ao turismo interno, o fórum volta a reunir alguns dos mais relevantes protagonistas do setor, numa iniciativa que pretende pensar o presente e projetar o futuro do turismo em Portugal.

Organizado pelo Turismo Centro de Portugal, o “Vê Portugal” tem vindo a consolidar-se como um espaço privilegiado de debate e de partilha de conhecimento, reunindo responsáveis institucionais, empresários, académicos e especialistas ligados à atividade turística. Ao longo de três dias, Viseu transforma-se assim num ponto de encontro estratégico para quem acompanha de perto a evolução de um dos setores mais dinâmicos da economia nacional.

A edição deste ano aposta numa dimensão mais abrangente, reforçando a componente nacional do evento e introduzindo novos formatos e dinâmicas de participação. A organização promete sessões mais interativas e multidisciplinares, pensadas para estimular o diálogo entre diferentes áreas e perfis profissionais, num contexto em que o turismo é cada vez mais atravessado por temas como a sustentabilidade, a inovação e a coesão territorial.

Num país onde o turismo continua a afirmar-se como um motor essencial de crescimento, o foco no mercado interno ganha particular relevância. Mais do que uma resposta a conjunturas externas, trata-se de um posicionamento estratégico que contribui para uma maior resiliência do setor e para uma valorização mais equilibrada do território, incluindo as regiões do interior.

A escolha de Viseu volta a destacar precisamente essa dimensão territorial. A cidade, frequentemente apontada como uma das melhores para viver em Portugal, surge como um exemplo do potencial que os destinos fora dos grandes centros urbanos têm para oferecer, tanto do ponto de vista turístico como da qualidade de vida. Ao acolher o fórum, reforça também o seu papel como palco de reflexão e inovação no setor.

Ao longo da sua história, o “Vê Portugal” tem afirmado a importância de pensar o turismo de forma integrada, cruzando perspetivas económicas, sociais, culturais e ambientais. Mais do que um evento técnico, assume-se como uma plataforma de ideias e de construção de futuro, onde se discutem tendências, se partilham boas práticas e se desenham caminhos para um turismo mais sustentável e competitivo.

Com a edição de 2026, o objetivo mantém-se claro: posicionar o turismo interno no centro das estratégias de desenvolvimento e reforçar a sua capacidade transformadora num país que continua a afirmar-se como um destino de excelência — também para os próprios portugueses. Programa completo e mais informações sobre o Fórum em: “Vê Portugal” – 12.º Fórum de Turismo Interno.