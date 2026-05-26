Viseu recebe o maior fórum nacional dedicado ao turismo interno

A 12.ª edição do “Vê Portugal”, regressa entre os dias 1 e 3 de junho com ambições renovadas e um programa reforçado.
Considerado o
principal evento nacional dedicado ao turismo interno, o fórum volta a reunir
alguns dos mais relevantes protagonistas do setor, numa iniciativa que pretende
pensar o presente e projetar o futuro do turismo em Portugal.
Organizado pelo
Turismo Centro de Portugal, o “Vê Portugal” tem vindo a consolidar-se como um
espaço privilegiado de debate e de partilha de conhecimento, reunindo
responsáveis institucionais, empresários, académicos e especialistas ligados à
atividade turística. Ao longo de três dias, Viseu transforma-se assim num ponto
de encontro estratégico para quem acompanha de perto a evolução de um dos
setores mais dinâmicos da economia nacional.
A edição deste ano
aposta numa dimensão mais abrangente, reforçando a componente nacional do
evento e introduzindo novos formatos e dinâmicas de participação. A organização
promete sessões mais interativas e multidisciplinares, pensadas para estimular
o diálogo entre diferentes áreas e perfis profissionais, num contexto em que o
turismo é cada vez mais atravessado por temas como a sustentabilidade, a
inovação e a coesão territorial.
Num país onde o
turismo continua a afirmar-se como um motor essencial de crescimento, o foco no
mercado interno ganha particular relevância. Mais do que uma resposta a
conjunturas externas, trata-se de um posicionamento estratégico que contribui
para uma maior resiliência do setor e para uma valorização mais equilibrada do
território, incluindo as regiões do interior.
A escolha de Viseu
volta a destacar precisamente essa dimensão territorial. A cidade,
frequentemente apontada como uma das melhores para viver em Portugal, surge
como um exemplo do potencial que os destinos fora dos grandes centros urbanos
têm para oferecer, tanto do ponto de vista turístico como da qualidade de vida.
Ao acolher o fórum, reforça também o seu papel como palco de reflexão e
inovação no setor.
Ao longo da sua
história, o “Vê Portugal” tem afirmado a importância de pensar o turismo de
forma integrada, cruzando perspetivas económicas, sociais, culturais e
ambientais. Mais do que um evento técnico, assume-se como uma plataforma de
ideias e de construção de futuro, onde se discutem tendências, se partilham
boas práticas e se desenham caminhos para um turismo mais sustentável e
competitivo.
Com a edição de
2026, o objetivo mantém-se claro: posicionar o turismo interno no centro das
estratégias de desenvolvimento e reforçar a sua capacidade transformadora num
país que continua a afirmar-se como um destino de excelência — também para os
próprios portugueses. Programa completo e mais informações sobre o Fórum
em: “Vê Portugal” –
12.º Fórum de Turismo Interno.
Viseu recebe o maior fórum nacional dedicado ao turismo interno