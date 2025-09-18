“A Água e o Mar Para Mim” em exposição no Pavilhão Multiusos 25 de Abril em Almancil.

Neste Verão, não dê férias à eficiência hídrica e visite a Exposição “A Água e o Mar Para Mim” no Pavilhão Multiusos 25 de Abril em Almancil.

Faro, 16 de Setembro 2025

O Verão perdurará até 22 de setembro, mas até dia 25 de novembro, a Águas do Algarve e o Município de Loulé convidam todos a visitarem a exposição que é um momento de sensibilização ambiental no Pavilhão Multiusos 25 de Abril em Almancil.

Reconhecido com o Prémio Essência do Ambiente 2025 na categoria - Responsabilidade Social e Ambiental –, este projeto que inclui Arte, Sustentabilidade, Inclusão e Sensibilização através da Arte está desde agosto disponível a toda a comunidade e assim permanece até ao final de novembro.

Incluindo os trabalhos vencedores desta que é a 3ª edição do premiado projeto, os visitantes poderão encontrar trabalhos louletanos como:

· “A Epopeia da Exposição” efetuado pela ASMAL - Associação De Saúde Mental Do Algarve – Almancil

ou o trabalho

· “O que não acaba no lixo, acaba no mar” da Associação Pró-Beneficiência e Progresso de Alte

ou o trabalho

· “O nosso planeta é azul, não o pinte de preto da UNIR - ASSOCIAÇÃO DOS DOENTES MENTAIS, FAMILIAS E AMIGOS DO ALGARVE – Loulé

Tal como cerca de outros 40 impactantes peças artísticas de IPSS de diversos pontos do Algarve e baixo Alentejo que com toda a certeza valerão uma visita com olhar atento.

Esta exposição apresenta uma variedade de obras que refletem a importância da água e do mar na vida, na cultura e na imaginação de diferentes artistas utentes de cada IPSS. É uma oportunidade para o público explorar emoções, memórias e perceções relacionadas a estes temas tão universais e ao mesmo tempo tão pessoais.

Venha descobrir as obras, refletir sobre a nossa ligação com o meio ambiente e apreciar a criatividade que nasce da relação com a água e o mar. A entrada é gratuita e a exposição está aberta ao público até ao final de novembro.

As peças estarão disponíveis para visita na Praça Prof. António Sousa Agostinho em Almancil de Segunda a Sexta-feira das 07h00 às 23h00 e aos fins de semana das 07h00 às 21h00 sendo este também um convite a conhecer as instalações do Pavilhão Multiusos 25 de Abril que promete unir pessoas, desporto e cultura.

Sobre o concurso “A Água e o Mar Para Mim”:

Organizado pela Águas do Algarve, o concurso convida instituições sem fins lucrativos que trabalham com idosos, crianças e pessoas com deficiência a criar obras de arte originais, utilizando chapéus de chuva como base. O tema central é a Água e o Mar, tendo como objetivo principal sensibilizar a sociedade para os desafios ambientais e a importância da preservação dos recursos hídricos.

Um dos pilares deste concurso é a sua forte vertente inclusiva e humana, que convida instituições sem fins lucrativos que trabalham com pessoas idosas e pessoas com deficiência a participar ativamente na criação de obras de arte. Ao promover a participação destas comunidades, a Águas do Algarve reforça o seu compromisso com a inclusão social, dando visibilidade a grupos frequentemente sub-representados e envolvendo-os numa causa comum que é vital para todos: a proteção da água e do ambiente.

O concurso "A Água e o Mar para Mim" vai além da arte ao sublinhar questões prementes como a escassez de água, a poluição dos oceanos e a conservação dos recursos hídricos. Ao focar temas como o ciclo da água, a biodiversidade marinha e o impacto do plástico nos oceanos, a Águas do Algarve chama a atenção para problemas globais que têm um impacto direto e local, especialmente numa região como o Algarve, onde a água é um bem cada vez mais escasso.

Sobre a Águas do Algarve

A Águas do Algarve é uma empresa dedicada à gestão sustentável dos recursos hídricos, com foco na preservação do ambiente e na promoção de iniciativas que sensibilizem a comunidade para a importância da água e do mar no nosso dia a dia.

A Águas do Algarve tem ao longo dos anos demonstrado um compromisso contínuo com a promoção da sustentabilidade e a sensibilização para a preservação dos recursos naturais, em particular a água, um recurso vital que enfrenta crescentes ameaças devido à escassez hídrica e às alterações climáticas. Projetos como o concurso "A Água e o Mar para Mim" fazem parte da estratégia da empresa para incentivar uma consciência ambiental mais ampla, destacando a necessidade urgente de proteger os ecossistemas aquáticos e de promover práticas mais sustentáveis.