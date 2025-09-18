“A Água e o Mar Para Mim” em exposição no Pavilhão Multiusos 25 de Abril em Almancil.

Neste Verão, não dê férias à eficiência hídrica e visite a Exposição “A Água e o Mar Para Mim” no Pavilhão Multiusos 25 de Abril em Almancil.
Faro, 16 de Setembro
2025
O Verão perdurará até 22 de setembro, mas
até dia 25 de novembro, a Águas do Algarve e o Município de Loulé convidam
todos a visitarem a exposição que é um momento de sensibilização ambiental no
Pavilhão Multiusos 25 de Abril em Almancil.
Reconhecido com o Prémio Essência do
Ambiente 2025 na categoria - Responsabilidade Social e Ambiental –, este
projeto que inclui Arte, Sustentabilidade, Inclusão e Sensibilização através da
Arte está desde agosto disponível a toda a comunidade e assim permanece até ao final
de novembro.
Incluindo os trabalhos vencedores desta
que é a 3ª edição do premiado projeto, os visitantes poderão encontrar trabalhos
louletanos como:
·
“A Epopeia da Exposição” efetuado
pela ASMAL - Associação De Saúde Mental Do Algarve – Almancil
ou o trabalho
·
“O que não acaba no lixo, acaba no
mar” da Associação Pró-Beneficiência e Progresso de Alte
ouo trabalho
·
“O nosso planeta é azul, não o
pinte de preto da UNIR - ASSOCIAÇÃO DOS DOENTES MENTAIS, FAMILIAS E AMIGOS
DO ALGARVE – Loulé
Tal como cerca de
outros 40 impactantes peças artísticas de IPSS de diversos pontos do Algarve e baixo
Alentejo que com toda a certeza valerão uma visita com olhar atento.
Esta exposição
apresenta uma variedade de obras que refletem a importância da água e do mar na
vida, na cultura e na imaginação de diferentes artistas utentes de cada IPSS. É
uma oportunidade para o público explorar emoções, memórias e perceções
relacionadas a estes temas tão universais e ao mesmo tempo tão pessoais.
Venha descobrir as
obras, refletir sobre a nossa ligação com o meio ambiente e apreciar a
criatividade que nasce da relação com a água e o mar. A entrada é gratuita e a
exposição está aberta ao público até ao final de novembro.
As peças estarão
disponíveis para visita na Praça Prof. António Sousa Agostinho em Almancil de
Segunda a Sexta-feira das 07h00 às 23h00 e aos fins de semana das 07h00 às
21h00 sendo este também um convite a conhecer as instalações do Pavilhão
Multiusos 25 de Abril que promete unir pessoas, desporto e cultura.
Sobre o concurso
“A Água e o Mar Para Mim”:
Organizado pela
Águas do Algarve, o concurso convida instituições sem fins lucrativos que
trabalham com idosos, crianças e pessoas com deficiência a criar obras de arte
originais, utilizando chapéus de chuva como base. O tema central é a Água e o
Mar, tendo como objetivo principal sensibilizar a sociedade para os desafios
ambientais e a importância da preservação dos recursos hídricos.
Um dos
pilares deste concurso é a sua forte vertente inclusiva e humana, que convida
instituições sem fins lucrativos que trabalham com pessoas idosas e pessoas com
deficiência a participar ativamente na criação de obras de arte. Ao promover a
participação destas comunidades, a Águas do Algarve reforça o seu compromisso
com a inclusão social, dando visibilidade a grupos frequentemente
sub-representados e envolvendo-os numa causa comum que é vital para todos: a
proteção da água e do ambiente.
O concurso "A
Água e o Mar para Mim" vai além da arte ao sublinhar questões prementes
como a escassez de água, a poluição dos oceanos e a conservação dos recursos
hídricos. Ao focar temas como o ciclo da água, a biodiversidade marinha e o
impacto do plástico nos oceanos, a Águas do Algarve chama a atenção para
problemas globais que têm um impacto direto e local, especialmente numa região
como o Algarve, onde a água é um bem cada vez mais escasso.
Sobre a Águas do
Algarve
A Águas do Algarve
é uma empresa dedicada à gestão sustentável dos recursos hídricos, com foco na
preservação do ambiente e na promoção de iniciativas que sensibilizem a
comunidade para a importância da água e do mar no nosso dia a dia.
A Águas do Algarve
tem ao longo dos anos demonstrado um compromisso contínuo com a promoção da
sustentabilidade e a sensibilização para a preservação dos recursos naturais,
em particular a água, um recurso vital que enfrenta crescentes ameaças devido à
escassez hídrica e às alterações climáticas. Projetos como o concurso "A
Água e o Mar para Mim" fazem parte da estratégia da empresa para
incentivar uma consciência ambiental mais ampla, destacando a necessidade
urgente de proteger os ecossistemas aquáticos e de promover práticas mais
sustentáveis.
“A Água e o Mar Para Mim” em exposição no Pavilhão Multiusos 25 de Abril em Almancil.
Esta ignorância velha e arrastada é o estado a que chegámos, mas agora encontrou um escape. É preciso que a concorrência comece a saber mais qualquer coisa, ou acabamos todos cidadãos perdidos num qualquer festival de hambúrgueres
É tempo de clarificação e de explicarmos às opiniões públicas europeias que sem Segurança não continuaremos a ter Liberdade. A violação do espaço aéreo polaco por parte da Rússia, com 19 drones, foi o episódio mais grave da história da NATO. Temos de parar de desvalorizar a ameaça russa. Temos de parar de fazer, mesmo que sem intenção, de idiotas úteis do Kremlin. Se não formos capazes de ajudar a Ucrânia a resistir, a passada imperial russa entrará pelo espaço NATO e UE dentro