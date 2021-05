Teka e Repsol em parceria para consumidores com energia

d ar uma nova vida à s placas Cristal Gás e Inox nas gamas Maestro e Total, e uma oportunidade única, aos Clientes Teka, de rentabilizar ao máximo esta compra.





! Feita à medida de quem gosta de controlar a intensidade da chama dos seus cozinhados, a Teka une-se à Repsol paraar uma nova vida àplacas Cristal Gás e Inox nas gamas Maestro e Total, e uma oportunidade única, aos Clientes Teka, de rentabilizar ao máximo esta compra.

Difícil mesmo será escolher, é que tanto as placas de Inox da Teka como as Cristal Gás têm características arrebatadoras. E como para grandes produtos, grandes parceiros, só mesmo as garrafas de gás da Repsol garantirão a melhor performance destes eletrodomésticos.





As placas Inox, por exemplo, possuem queimadores de alta eficiência que reduzem o consumo de gás e monóxido de carbono em até 25%! J á as Cristal Gás têm um design cuidadosamente pensado para cobrir toda a zona de cozedura, estando munidas da tecnologia ExactFlame que permite um controlo total da intensidade da chama. Desde derreter, passando por cozer, até apurar a lume brando, os mestres da culinária poderão levar avante os seus cozinhados, com o simples rodar de um botão.





Já as garrafas de gás butano da Repsol proporcionam uma energia rápida, potente, instantânea, através da utilização de um combustível eficiente e seguro que, devido às suas próprias especificações, permite uma poupança económica considerável.





A campanha decorrerá até 31 de Julho, permitindo que, na compra de uma placa de gás butano nas gamas Maestro e Total da Teka, possa receber um pacote de ofertas que incluem: um conjunto composto por uma garrafa/recarga de gás butano da marca " Repsol G á s ", uma recarga da mesma marca e um redutor – todos com entrega gratuita em morada indicada pelo Cliente -, assim como um seguro multiproteção e um código promocional com 200 pontos para uma utilização no Programa Repsol Move.





www.teka.com ou https://campanhasteka.pt/ . Posteriormente poderão activar a oferta através do nú mero ú nico , e gratuito , de apoio ao Cliente Repsol 800 200 270 e, caso ainda não tenham aderido ao Programa Repsol Move, poderão fazê-lo registando-se em https://repsolmove.com/ de forma simples e gratuita. Apesar do registo poder ser efetuado até ao dia 15 de Agosto de 2021, a aampanha abrange apenas as compras efetuadas até 31 de Julho. Para usufruir destas ofertas, os Clientes Teka deverão, após aquisição de uma placa de gás butano da gama Maestro ou Total da Teka, registar-se em

Esta informaçã o n ão dispensa a consulta do Regulamento Campanha TEKA | REPSOL disponível sob a forma electrónica em https://campanhasteka.pt/campanha/1/57/aproveite-esta-energia/participar/ .

Sobre a Teka Portugal

O Grupo Teka é uma multinacional alemã e um dos principais fabricantes de lava-louças em aç o inoxid á vel, electrodom ésticos de encastre e soluções de banho. O Grupo compreende distintas marcas lí deres como Teka, K ü ppersbusch, Intra, Mof ém ou Thor. Com mais de 140 anos de história, o grupo Teka tornou-se um exemplo internacional no fabrico de equipamentos para cozinha e banho.

Dedicada à comercialização de equipamentos para cozinha, espaços de banho e telecomunicações, a Teka Portugal produz atualmente micro-ondas, fornos de vapor, fornos combi, exaustores, chaminés decorativas, gavetas de aquecimento e máquinas de café e comercializa outros produtos importados quer das diversas fábricas do Grupo, quer de outros fabricantes cuidadosamente selecionados.

Sobre a Repsol

A Repsol é uma empresa multienergética internacional comprometida com a transiçã o energ ética e o desenvolvimento de soluções eficientes e sustentáveis, capazes de satisfazer as necessidades dos seus clientes. Em 2019, estabeleceu como meta ser uma empresa com zero emissõ es l íquidas de CO2 em 2050, sendo a primeira empresa do setor a anunciar o desí gnio.