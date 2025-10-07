LEROY MERLIN TRANSFORMA VOLUNTARIADO EM ECOSSISTEMA COLABORATIVO E LANÇA RECRIA

O ReCria nasce da ambição da LEROY MERLIN em fazer evoluir o seu programa de voluntariado corporativo para um movimento aberto a empresas, parceiros e sociedade civil.

O Lançamento oficial acontece na Semana da Casa Digna 2025 (6 a 10 de outubro), na qual irá acontecer a ação “48H de ReCria” nos Bombeiros Voluntários da Ericeira.

O programa ReCria é fruto do compromisso da LEROY MERLIN em criar impacto positivo no Planeta e Comunidades, reforçando a dignidade habitacional e a sustentabilidade em Portugal.

A LEROY MERLIN, empresa especializada em soluções para a casa, apresenta o ReCria, um programa que nasce da vontade de transformar o voluntariado num movimento coletivo e colaborativo com impacto duradouro. O que começou como uma iniciativa interna de voluntariado ganha agora nova dimensão em ecossistema, convidando colaboradores, parceiros e voluntários da sociedade civil a darem as mãos para um propósito maior: recriar espaços e vidas, apoiar instituições sociais e construir comunidades mais dignas, sustentáveis e acolhedoras.

Na LEROY MERLIN, o voluntariado é uma forma de desenvolver talento, competências e fortalecer a proximidade com a comunidade. Ao longo de mais de uma década, milhares de colaboradores em todo o país apoiaram instituições sociais, reabilitaram habitações de famílias vulneráveis e criaram laços de verdadeira transformação. Em 2024, o programa de voluntariado mobilizou mais de mil colaboradores, que possibilitaram a reabilitação de 69 casas e instituições. Entre estas iniciativas destaca-se a ação “Semana da Casa Digna”, desenvolvida em parceria com a associação Just a Change para promover voluntariado e dignidade habitacional, através de atividades que transformaram casas e apoiaram associações e famílias, evidenciando o impacto positivo do voluntariado coletivo.

Este movimento coletivo foi o ponto de partida para a criação do ReCria, que amplifica o impacto do voluntariado, tornando-o um ecossistema inclusivo e colaborativo, aberto a empresas, instituições e entidades da sociedade civil. O programa atua através de três pilares estratégicos:

ReCria Casa, focado no combate à pobreza habitacional e energética, reabilitando habitações e instituições sociais para garantir espaços mais seguros, funcionais e dignos;

ReCria Planeta, dedicado à preservação ambiental, promovendo ações de regeneração e proteção da natureza, em linha com o compromisso da marca com a sustentabilidade;

ReCria Futuro, que fomenta a educação e forma embaixadores da sustentabilidade, sensibilizando as novas gerações para a eficiência energética da casa e para o consumo responsável.

O programa arranca agora, em 2025, com um conjunto de parceiros fundadores – Auchan, Ethical, Fundação Pão de Açúcar, GRACE, Helexia, Just a Change, Oney, Robbialac e Sika – reforçando a diversidade e complementaridade necessárias para dar corpo a um movimento colaborativo com impacto real. O lançamento do ReCria acontece durante a Semana da Casa Digna 2025, que se realiza de 6 a 10 de outubro em várias regiões do país, envolvendo diversas instituições locais:

Porto e Norte (6 a 10 de outubro): O Berço, em Viana do Castelo

Centro Norte (7 a 9 de outubro): Associação de Infância D.ª Teresa, em Albergaria-a-Velha

Centro Sul (7 a 9 de outubro): Quartel dos Bombeiros Voluntários da Ericeira

Lisboa (6 a 10 de outubro): Fundação Vítor Reis Morais – Lar Adolfo Coelho

Margem Sul (8 a 10 de outubro): Nós – Associação de Pais e Técnicos para Integração de Deficiente

Algarve (7 a 9 de outubro): Santa Casa da Misericórdia, em Albufeira

O momento mais simbólico será a ação “48H de ReCria”, nos dias 8 e 9 de outubro, em que 60 voluntários ReCria se reúnem para recuperar o quartel dos Bombeiros Voluntários da Ericeira, cuja equipa esteve na linha da frente no combate aos incêndios de agosto.

Para João Lavos, Diretor de Impacto Positivo e Sustentabilidade da LEROY MERLIN Portugal, “com o ReCria damos um passo decisivo: o voluntariado da LEROY MERLIN deixa de ser apenas interno e transforma-se num verdadeiro ecossistema colaborativo, aberto à comunidade, empresas, instituições e entidades da sociedade civil. Queremos canalizar a energia de muitas mãos para criar impacto real e estrutural, potenciando esforços conjuntos que multiplicam resultados. Ao trabalhar em rede com parceiros e organizações locais, conseguimos transformar casas, proteger o planeta e investir no futuro das novas gerações. Este é o compromisso da LEROY MERLIN: fazer da casa um lugar mais positivo para viver.”

O impacto positivo do voluntariado vai além dos números: traduz-se na transformação de vidas e comunidades. Com o ReCria, a LEROY MERLIN compromete-se a materializar a visão de um mundo mais digno e sustentável, contribuindo para a construção de um futuro melhor para todos.

Para acompanhar todas as iniciativas de voluntariado ou participar ativamente, convidamos todos a juntar-se ao movimento através do site do Recria.

Declaração Auchan Portugal

“Para a Auchan faz todo o sentido associarmo-nos ao Programa ReCria, porque acreditamos que o trabalho colaborativo e em rede tem um maior potencial de transformação social e promove um maior alinhamento entre estratégias de investimento na comunidade”, Afonso Borga, Responsável de Responsabilidade Social da Auchan.

Declaração Ethical Portugal

“A Ethical, como parceiro fundador, orgulha-se de ter participado na criação do ReCria, um ecossistema colaborativo aberto a parceiros e à comunidade. Vemos este movimento como o veículo essencial para multiplicar o impacto positivo nos pilares Casa, Planeta e Futuro, transformando a nossa comunidade rumo a um mundo mais digno e sustentável”, Ricardo António, Head of Doing Good, Ethical Portugal.

Declaração GRACE Portugal

“No GRACE - Empresas Responsáveis acreditamos que a Cidadania Responsável só faz sentido em rede. Desde o primeiro momento percebemos que o ReCria seria uma mais-valia para os nossos Associados, oferecendo-lhes um programa de voluntariado estruturado, onde podem colocar o seu know-how e a dedicação dos seus colaboradores ao serviço de quem mais precisa. Ao mesmo tempo, este contributo reforça e enriquece o próprio Programa, ampliando o impacto que, juntos, conseguimos gerar”, Maria João Simões de Almeida, Diretora Executiva do GRACE - Empresas Responsáveis.

Declaração Helexia Portugal

“Nos projetos da Helexia, a sustentabilidade é sempre a base de análise. O voluntariado corporativo amplia esse compromisso, ao dar às pessoas a oportunidade de se envolverem de forma diferente. Se temos equipas motivadas para implementar projetos com este propósito, faz todo o sentido criar também espaço para que contribuam em iniciativas de voluntariado”, Luís Pinho, Diretor-Geral da Helexia em Portugal.

Declaração Just a Change

“No Just a Change acreditamos que cada casa reabilitada é uma vida reconstruída. O ReCria Casa representa um passo decisivo para levar esta missão mais longe, unindo empresas, organizações e voluntários num verdadeiro movimento colaborativo. Como parceiro operacional deste ecossistema, reforçamos o combate à pobreza habitacional e multiplicamos o impacto nas comunidades, tornando a dignidade habitacional uma realidade para cada vez mais famílias”, Guilherme Fogaça, Diretor Executivo da Associação Just a Change.

Declaração Oney Portugal

“O ReCria é a prova de que impacto real só acontece quando unimos forças. No Oney acreditamos que a experiência dos colaboradores também se constrói fora das nossas paredes, através de projetos que contribuem para a sociedade civil. Em conjunto estamos a desenvolver um ecossistema de entreajuda que na prática permite reconstruir espaços dignos para todas as pessoas”, Ágata Bettencourt, Head of Employee Experience, Oney Portugal & Oney Spain.

Declaração Robbialac Portugal

“Acreditamos no poder da colaboração para gerar impacto real. Fazer parte do ReCria é unir forças para incentivar a que todas habitações sejam dignas e sustentáveis, podendo assim proporcionar um futuro melhor para todos. Este movimento reflete o nosso compromisso em transformar espaços, apoiar comunidades e cuidar do planeta com impacto duradouro. Juntos, com o ReCria, continuamos a pintar a vida — dando cor, dignidade e esperança às comunidades”, Mónica Vicente, HR Manager e Coordenação do Grupo Responsabilidade Social.

Declaração Sika Portugal

“Na Sika Portugal acreditamos que o verdadeiro impacto se constrói em conjunto. Através do projeto ReCria Casa, reforçamos o nosso compromisso com a sustentabilidade e com as comunidades onde atuamos, ajudando a transformar vidas e a devolver esperança. Iniciativas como esta, permitem envolver os nossos colaboradores num propósito comum — construir um futuro mais digno, solidário e sustentável”, Marta Almeida, HR Manager na Sika Portugal.