LEROY MERLIN TRANSFORMA VOLUNTARIADO EM ECOSSISTEMA COLABORATIVO E LANÇA RECRIA

O
ReCria nasce da ambição da LEROY MERLIN em fazer evoluir o seu programa de
voluntariado corporativo para um movimento aberto a empresas, parceiros e
sociedade civil.
O Lançamento oficial acontece na Semana da Casa
Digna 2025 (6 a 10 de outubro), na qual irá acontecer a ação “48H de ReCria”
nos Bombeiros Voluntários da Ericeira.
O programa ReCria é fruto do compromisso da LEROY
MERLIN em criar impacto positivo no Planeta e Comunidades, reforçando a
dignidade habitacional e a sustentabilidade em Portugal.
A LEROY MERLIN, empresa especializada em soluções para a
casa, apresenta o ReCria, um programa que nasce da vontade de transformar o
voluntariado num movimento coletivo e colaborativo com impacto duradouro. O que
começou como uma iniciativa interna de voluntariado ganha agora nova dimensão
em ecossistema, convidando colaboradores, parceiros e voluntários da sociedade
civil a darem as mãos para um propósito maior: recriar espaços e vidas, apoiar
instituições sociais e construir comunidades mais dignas, sustentáveis e
acolhedoras.
Na LEROY MERLIN, o voluntariado é uma forma de desenvolver
talento, competências e fortalecer a proximidade com a comunidade. Ao longo de
mais de uma década, milhares de colaboradores em todo o país apoiaram
instituições sociais,
reabilitaram habitações de famílias vulneráveis e criaram laços de verdadeira
transformação. Em 2024, o programa de voluntariado mobilizou mais de mil
colaboradores, que possibilitaram a reabilitação de 69 casas e instituições.
Entre estas iniciativas destaca-se a ação “Semana da Casa Digna”, desenvolvida
em parceria com a associação Just a Change para promover voluntariado e
dignidade habitacional, através de atividades que transformaram casas e
apoiaram associações e famílias, evidenciando o impacto positivo do
voluntariado coletivo.
Este movimento coletivo foi o ponto de partida para a criação
do ReCria, que amplifica o impacto do voluntariado, tornando-o um ecossistema
inclusivo e colaborativo, aberto a empresas, instituições e entidades da
sociedade civil. O programa atua através de três pilares estratégicos:
ReCria
Casa,
focado no combate à pobreza habitacional e energética, reabilitando habitações
e instituições sociais para garantir espaços mais seguros, funcionais e dignos;
ReCria Planeta, dedicado à preservação
ambiental, promovendo ações de regeneração e proteção da natureza, em linha com
o compromisso da marca com a sustentabilidade;
ReCria Futuro, que fomenta a educação
e forma embaixadores da sustentabilidade, sensibilizando as novas gerações para
a eficiência energética da casa e para o consumo responsável.
O programa arranca agora, em 2025, com um conjunto de
parceiros fundadores – Auchan, Ethical,
Fundação Pão de Açúcar, GRACE, Helexia, Just a Change, Oney, Robbialac e Sika
– reforçando a diversidade e complementaridade necessárias para dar corpo a um
movimento colaborativo com impacto real. O lançamento do ReCria acontece
durante a Semana da Casa Digna 2025, que se realiza de 6 a 10 de outubro em
várias regiões do país, envolvendo diversas instituições locais:
Porto e Norte (6 a 10 de
outubro): O
Berço, em Viana do Castelo
Centro Norte (7 a 9 de outubro): Associação de Infância
D.ª Teresa, em Albergaria-a-Velha
Centro Sul (7 a 9 de outubro): Quartel dos Bombeiros
Voluntários da Ericeira
Lisboa (6 a 10 de outubro): Fundação Vítor Reis
Morais – Lar Adolfo Coelho
Margem Sul (8 a 10 de outubro): Nós – Associação de Pais
e Técnicos para Integração de Deficiente
Algarve (7 a 9 de outubro): Santa Casa da
Misericórdia, em Albufeira
O momento mais simbólico será a ação “48H de ReCria”, nos dias 8 e 9 de outubro, em que 60 voluntários
ReCria se reúnem para recuperar o quartel dos Bombeiros Voluntários da
Ericeira, cuja equipa esteve na linha da frente no combate aos incêndios de
agosto.
Para João Lavos,
Diretor de Impacto Positivo e Sustentabilidade da LEROY MERLIN Portugal, “com o ReCria damos um passo decisivo: o
voluntariado da LEROY MERLIN deixa de ser apenas interno e transforma-se num
verdadeiro ecossistema colaborativo, aberto à comunidade, empresas,
instituições e entidades da sociedade civil. Queremos canalizar a energia de
muitas mãos para criar impacto real e estrutural, potenciando esforços
conjuntos que multiplicam resultados. Ao trabalhar em rede com parceiros e
organizações locais, conseguimos transformar casas, proteger o planeta e
investir no futuro das novas gerações. Este é o compromisso da LEROY MERLIN:
fazer da casa um lugar mais positivo para viver.”
O impacto positivo do voluntariado vai além dos números:
traduz-se na transformação de vidas e comunidades. Com o ReCria, a LEROY MERLIN
compromete-se a materializar a visão de um mundo mais digno e sustentável,
contribuindo para a construção de um futuro melhor para todos.
Para acompanhar todas as iniciativas de voluntariado ou
participar ativamente, convidamos todos a juntar-se ao movimento através do site do Recria.
Declaração Auchan
Portugal
“Para a Auchan faz todo
o sentido associarmo-nos ao Programa ReCria, porque acreditamos que o trabalho
colaborativo e em rede tem um maior potencial de transformação social e promove
um maior alinhamento entre estratégias de investimento na comunidade”, Afonso Borga, Responsável de
Responsabilidade Social da Auchan.
Declaração Ethical
Portugal
“A Ethical, como
parceiro fundador, orgulha-se de ter participado na criação do ReCria, um
ecossistema colaborativo aberto a parceiros e à comunidade. Vemos este
movimento como o veículo essencial para multiplicar o impacto positivo nos
pilares Casa, Planeta e Futuro, transformando a nossa comunidade rumo a um
mundo mais digno e sustentável”, Ricardo
António, Head of Doing Good, Ethical Portugal.
Declaração GRACE Portugal
“No GRACE - Empresas
Responsáveis acreditamos que a Cidadania Responsável só faz sentido em rede.
Desde o primeiro momento percebemos que o ReCria seria uma mais-valia para os
nossos Associados, oferecendo-lhes um programa de voluntariado estruturado, onde
podem colocar o seu know-how e a dedicação dos seus colaboradores ao serviço de
quem mais precisa. Ao mesmo tempo, este contributo reforça e enriquece o
próprio Programa, ampliando o impacto que, juntos, conseguimos gerar”, Maria João Simões de Almeida, Diretora
Executiva do GRACE - Empresas Responsáveis.
Declaração Helexia
Portugal
“Nos projetos da
Helexia, a sustentabilidade é sempre a base de análise. O voluntariado
corporativo amplia esse compromisso, ao dar às pessoas a oportunidade de se
envolverem de forma diferente. Se temos equipas motivadas para implementar
projetos com este propósito, faz todo o sentido criar também espaço para que
contribuam em iniciativas de voluntariado”, Luís Pinho, Diretor-Geral da Helexia em Portugal.
Declaração Just a Change
“No Just a Change
acreditamos que cada casa reabilitada é uma vida reconstruída. O ReCria Casa
representa um passo decisivo para levar esta missão mais longe, unindo
empresas, organizações e voluntários num verdadeiro movimento colaborativo.
Como parceiro operacional deste ecossistema, reforçamos o combate à pobreza
habitacional e multiplicamos o impacto nas comunidades, tornando a dignidade
habitacional uma realidade para cada vez mais famílias”, Guilherme Fogaça, Diretor Executivo da
Associação Just a Change.
Declaração Oney Portugal
“O ReCria é a prova de
que impacto real só acontece quando unimos forças. No Oney acreditamos que a
experiência dos colaboradores também se constrói fora das nossas paredes,
através de projetos que contribuem para a sociedade civil. Em conjunto estamos
a desenvolver um ecossistema de entreajuda que na prática permite reconstruir
espaços dignos para todas as pessoas”, Ágata
Bettencourt, Head of Employee Experience, Oney Portugal & Oney Spain.
Declaração Robbialac
Portugal
“Acreditamos no poder
da colaboração para gerar impacto real. Fazer parte do ReCria é unir forças
para incentivar a que todas habitações sejam dignas e sustentáveis, podendo
assim proporcionar um futuro melhor para todos. Este movimento reflete o nosso
compromisso em transformar espaços, apoiar comunidades e cuidar do planeta com
impacto duradouro. Juntos, com o ReCria, continuamos a pintar a vida — dando
cor, dignidade e esperança às comunidades”, Mónica Vicente, HR Manager e Coordenação do Grupo Responsabilidade
Social.
Declaração Sika Portugal
“Na Sika Portugal
acreditamos que o verdadeiro impacto se constrói em conjunto. Através do
projeto ReCria Casa, reforçamos o nosso compromisso com a sustentabilidade e
com as comunidades onde atuamos, ajudando a transformar vidas e a devolver
esperança. Iniciativas como esta, permitem envolver os nossos colaboradores num
propósito comum — construir um futuro mais digno, solidário e sustentável”,
Marta Almeida, HR Manager na Sika
Portugal.
LEROY MERLIN TRANSFORMA VOLUNTARIADO EM ECOSSISTEMA COLABORATIVO E LANÇA RECRIA
Pergunto-me — não conhecendo eu o referido inquérito arquivado que visaria um juiz — como é que certas pessoas e associações aparentam possuir tanto conhecimento sobre o mesmo e demonstram tamanha convicção nas afirmações que proferem.
E se, apesar de, como se costuma dizer, nos ouvirem, monitorizarem movimentos, localização e comportamentos, esta aceleração forçada que nos faz andar depressa demais for, afinal, tão insustentável que acabe por (espero) ter efeito contrário?