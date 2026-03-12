TEA & WINE SIX-HANDS DINNER EXPERIENCE

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Entre a cozinha de autor de Henrique Sá Pessoa, Celso Padeiro e Sergi Arola e o universo das ‘Infusões com História’ e dos vinhos Maçanita, nasce um diálogo sensorial minuciosamente construído.



Experiência de jantar Tea & Wine em Vinha Boutique Hotel, Convent Square Hotel e Penha Longa Resort

Lisboa, 12 de março 2026 – O TEA & WINE DINNER EXPERIENCE apresenta um tríptico de encontros gastronómicos exclusivos que unem a alta gastronomia dos Chefs Henrique Sá Pessoa, Jonathan Seiller, Celso Padeiro, Vladimir Veiga e Sergi Arola ao universo aromático da ‘Infusões com História’ e à excelência dos Vinhos Maçanita, numa experiência única e desenhada com precisão. O resultado é uma narrativa líquida, olfativa e gastronómica onde tradição e inovação se encontram, em harmonizações que cruzam fragrâncias, sabores e terroirs.

Mais do que um jantar, trata-se de uma viagem pelos rituais do chá, pela memória das plantas e pela profundidade do vinho, conduzida ao longo de três datas, em março, abril e maio, em três restaurantes emblemáticos do panorama nacional: Restaurante Vinha, Capítulo Restaurant & Bar e Restaurante LAB.

Em todas as edições, a experiência será acompanhada por Miguel Moreira, fundador da ‘Infusões com História’, e por Cláudia Camacho, reconhecida como a primeira perfumista independente de Portugal, que irão guiar os participantes numa leitura sensorial dos aromas, das Infusões e das harmonizações criadas em conjunto com cada chef.

Miguel Moreira, fundador da ‘Infusões com História’ afirma: "O Chá é cultura, território e memória. Quando o colocamos à mesa com grandes chefs e grandes vinhos, criamos pontes improváveis que elevam a experiência gastronómica e convidam o público a descobrir aromas e combinações que talvez nunca tenha imaginado."