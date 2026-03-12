TEA & WINE SIX-HANDS DINNER EXPERIENCE

Entre a cozinha de autor de
Henrique Sá Pessoa, Celso Padeiro e Sergi Arola e o universo das ‘Infusões com
História’ e dos vinhos Maçanita, nasce um diálogo sensorial minuciosamente
construído.
Experiência de jantar Tea & Wine em Vinha Boutique Hotel, Convent Square Hotel e Penha Longa Resort
Lisboa, 12 de março 2026 – O TEA
& WINE DINNER EXPERIENCE apresenta um tríptico de encontros gastronómicos
exclusivos que unem a alta gastronomia dos Chefs Henrique Sá Pessoa, Jonathan
Seiller, Celso Padeiro, Vladimir Veiga e Sergi Arola ao universo aromático da
‘Infusões com História’ e à excelência dos Vinhos Maçanita, numa experiência
única e desenhada com precisão. O resultado é uma narrativa líquida, olfativa e
gastronómica onde tradição e inovação se encontram, em harmonizações que cruzam
fragrâncias, sabores e terroirs.
Mais do que um jantar, trata-se
de uma viagem pelos rituais do chá, pela memória das plantas e pela
profundidade do vinho, conduzida ao longo de três datas, em março, abril e
maio, em três restaurantes emblemáticos do panorama nacional: Restaurante
Vinha, Capítulo Restaurant & Bar e Restaurante LAB.
Em todas as edições, a
experiência será acompanhada por Miguel Moreira, fundador da ‘Infusões com
História’, e por Cláudia Camacho, reconhecida como a primeira perfumista
independente de Portugal, que irão guiar os participantes numa leitura
sensorial dos aromas, das Infusões e das harmonizações criadas em conjunto com
cada chef.
Miguel Moreira, fundador da
‘Infusões com História’ afirma: "O Chá é cultura, território e memória.
Quando o colocamos à mesa com grandes chefs e grandes vinhos, criamos pontes
improváveis que elevam a experiência gastronómica e convidam o público a
descobrir aromas e combinações que talvez nunca tenha imaginado."