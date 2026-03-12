Município promove a 1.ª edição da Rota da Cabidela e dos Vinhos de Lafões

O Município promove, nos próximos
dias 14 e 15 de março, a primeira edição da Rota da Cabidela e dos Vinhos de
Lafões, uma iniciativa que visa valorizar a gastronomia local e os vinhos da
região, em colaboração com a Confraria Gastronómica do Frango do Campo e a
Confraria dos Gastrónomos de Lafões.
O evento terá lugar no Cineteatro
Dr. Morgado, com um programa diversificado, aberto a toda a comunidade. Durante
dois dias, a gastronomia e os Vinhos de Lafões estarão em destaque através de
um conjunto de iniciativas que incluem uma tertúlia alusiva ao tema: “Gastronomia,
inovação e desenvolvimento local”, uma masterclass com possibilidade de
degustação, sessões de showcooking, reconhecidos chefs de cozinha, enólogos e
sommeliers, bem como a realização da Feira dos Produtores dos Vinhos de Lafões.
Aliada à vertente gastronómica,
esta iniciativa integra um conjunto de atividades turísticas e culturais que
convidam à descoberta do território, nomeadamente o percurso pedestre PR2 -
Rota do Gaia, a visita ao Dólmen de Antelas e ao Centro Interpretativo da Linha
do Vale do Vouga.
A Rota conta ainda com a adesão
de catorze restaurantes do concelho, que durante o evento irão confecionar o
típico prato da cabidela, e de treze alojamentos locais, que disponibilizarão
um desconto de 10% aos participantes.
Com esta primeira edição da Rota
da Cabidela e dos Vinhos de Lafões, o Município reforça a afirmação de Oliveira
de Frades como destino turístico de referência e Capital do Frango do Campo,
promovendo a economia local e convidando a descobrir um território onde a
gastronomia, a cultura e a identidade se encontram.