Município promove a 1.ª edição da Rota da Cabidela e dos Vinhos de Lafões

O Município promove, nos próximos dias 14 e 15 de março, a primeira edição da Rota da Cabidela e dos Vinhos de Lafões, uma iniciativa que visa valorizar a gastronomia local e os vinhos da região, em colaboração com a Confraria Gastronómica do Frango do Campo e a Confraria dos Gastrónomos de Lafões.

O evento terá lugar no Cineteatro Dr. Morgado, com um programa diversificado, aberto a toda a comunidade. Durante dois dias, a gastronomia e os Vinhos de Lafões estarão em destaque através de um conjunto de iniciativas que incluem uma tertúlia alusiva ao tema: “Gastronomia, inovação e desenvolvimento local”, uma masterclass com possibilidade de degustação, sessões de showcooking, reconhecidos chefs de cozinha, enólogos e sommeliers, bem como a realização da Feira dos Produtores dos Vinhos de Lafões.

Aliada à vertente gastronómica, esta iniciativa integra um conjunto de atividades turísticas e culturais que convidam à descoberta do território, nomeadamente o percurso pedestre PR2 - Rota do Gaia, a visita ao Dólmen de Antelas e ao Centro Interpretativo da Linha do Vale do Vouga.

A Rota conta ainda com a adesão de catorze restaurantes do concelho, que durante o evento irão confecionar o típico prato da cabidela, e de treze alojamentos locais, que disponibilizarão um desconto de 10% aos participantes.

Com esta primeira edição da Rota da Cabidela e dos Vinhos de Lafões, o Município reforça a afirmação de Oliveira de Frades como destino turístico de referência e Capital do Frango do Campo, promovendo a economia local e convidando a descobrir um território onde a gastronomia, a cultura e a identidade se encontram.

