Programa de inovação colaborativa promovido pela Sociedade Ponto Verde

Re_source: 12 projetos-piloto com potencial para transformar a gestão de resíduos de embalagens

·         201 candidaturas provenientes de 54 países, incluindo Portugal, reforça a dimensão internacional do programa de co-inovação da SPV e da Beta-i

·         330 mil euros atribuídos pela SPV para cofinanciamento de 11 das 12 soluções finalistas que avançam agora para piloto

 

A Sociedade Ponto Verde (SPV) e a consultora de inovação colaborativa Beta-i juntaram, na 4.ª edição do Re_source, 148 startups internacionais e nacionais, e 20 parceiros da cadeia de valor das embalagens e resíduos de embalagens, para apoiar na transformação deste setor, através de soluções que sejam ambiciosas, transversais e replicáveis, e promovam impacto mensurável.

 

Das 201 candidaturas recebidas, e após onze meses de trabalho, foram identificadas soluções que avançam agora para a fase de piloto, recebendo 330 mil euros de cofinanciamento por parte da SPV para a sua implementação. O seu desenvolvimento será feito em colaboração com 10 empresas e entidades que operam em várias fases da cadeia de valor e apresentam capacidade de agir e testar os projetos-piloto no terreno.

 

Estas soluções vêm dar respostas concretas às três missões estratégicas que foram definidas para esta edição do Re_source: reciclar 75% do vidro em Portugal até 2030, com foco no canal HORECA; reduzir em 5% a produção de resíduos de embalagens do fluxo urbano per capita até 2030 (vs. 2018); e digitalizar e integrar os fluxos de informação do Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens (SIGRE) até 2034.

 

Globalmente, destacam-se soluções inovadoras que combinam tecnologia e comportamento do consumidor, com propostas que recorrem à inteligência artificial e visão computacional para tornar a triagem de resíduos mais eficiente e melhorar a gestão operacional, ou que estão assentes em sistemas digitais e mecanismos de incentivo, como smartbins e aplicações, para promover a participação dos cidadãos e aumentar a reciclagem de vidro.

 

Reduzir o desperdício e promover modelos de consumo mais sustentáveis estão igualmente em destaque, com soluções que incluem embalagens reutilizáveis, sistemas de refill e estratégias de nudging comportamental para incentivar hábitos mais responsáveis em centros comerciais e espaços urbanos. A inovação tecnológica assume um papel central, combinando automação, análise de dados e plataformas digitais para desenvolver soluções práticas, eficientes e com impacto direto na cadeia de valor da gestão de resíduos de embalagens.

 

A 4.ª edição do Re_source, que finalizou com o Re_source Day, demonstra o seu alcance internacional e um crescimento contínuo, nomeadamente em relação à edição anterior, ao registar 201 candidaturas provenientes de 54 países, superando as 182 candidaturas da edição anterior. No total, participaram 134 startups internacionais e 14 nacionais,

 

 

evidenciando a crescente atratividade global do programa e a sua capacidade de transformar inovação em soluções concretas para o setor.

 

O programa, nesta edição, contou com o apoio de parceiros institucionais, nomeadamente a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) e Direção-Geral da Economia (DGE), assim como o apoio dos Guardiões de Missões, Turismo de Portugal, Centro Tecnológico da Indústria de Moldes, Ferramentas Especiais e Plásticos (CENTIMFE) e GS1 Portugal, reforçando a importância da colaboração e o alinhamento entre inovação, políticas públicas e prioridades estratégicas nacionais. A 4.ª edição do Re_source envolveu, ainda, 14 parceiros de piloto, nomeadamente Applus+, Casa Mendes Gonçalves, DS Smith, DIG-IN, Micronipol, Resíduos do Nordeste, Via Verde, Colibri, Colep Packaging, EGF, VALNOR, RESINORTE, Seda Ibérica e Sonae Sierra, que vão agora apoiar a implementação das 12 soluções.

 

“Esta edição do Re_source reafirmou a inovação colaborativa como um dos motores para acelerar a transformação que é tão necessária no setor dos resíduos em Portugal, nomeadamente no que diz respeito à cadeia de valor das embalagens. Na prática abrimos espaço a novas soluções e novas parcerias, o que cria condições para que haja uma mudança real. É fundamental, para o futuro do setor, que os projetos piloto sejam testados no terreno, pois permite-nos recolher dados concretos, avaliar se estão preparados para ser replicados e ganharem escala, levando a mais e melhor reciclagem de embalagens. Estamos muito empenhados em promover a circularidade em Portugal e contribuir para o cumprimento das metas ambientais que estão estabelecidas para este setor, e acreditamos que este é o caminho”, refere Ana Trigo Morais, CEO da Sociedade Ponto Verde.

 

“Ao longo destas quatro edições do Re_source, temos assistido a uma evolução muito clara na capacidade de transformar colaboração em implementação concreta. O que começou como um espaço de ligação entre parceiros e inovadores é hoje um programa orientado para execução, onde os pilotos são testados no terreno, integrados em operações reais e preparados para escalar ao longo da cadeia de valor. Sabemos que os desafios da economia circular são sistémicos e exigem mais do que inovação incremental, exigem coordenação entre empresas, inovadores, entidades públicas e reguladores, mas acima de tudo exigem ação”, refere Diogo Teixeira, CEO da Beta-i.

 

“É nesse ponto que o Re_source se afirma: como um catalisador de transformação, onde diferentes stakeholders trabalham lado a lado para implementar soluções, gerar aprendizagem prática e acelerar mudanças estruturais no setor da gestão de resíduos de embalagens. O foco está hoje na replicabilidade e na escalabilidade, e é nessa capacidade de passar da experimentação à transformação que consolida a confiança do ecossistema e posiciona o Re_source como um motor real de mudança na cadeia de valor”, acrescenta CEO da Beta-i.

 

Desde o seu lançamento, em 2021, e contando com esta edição, o Re_source já registou um investimento superior a 1 milhão e 700 mil euros, distribuído por 35 pilotos, com 55 parceiros envolvidos e mais de 600 candidaturas.

 

O programa Re_source demonstra como a inovação colaborativa é essencial para enfrentar os desafios do setor da reciclagem de embalagens, desenvolvendo soluções concretas que aumentem a eficácia do sistema. A necessidade desta aposta tornou-se ainda mais evidente, pois em 2025 Portugal entrou em incumprimento das metas europeias de reciclagem de embalagens, ano em que deveria ter garantido a recolha seletiva de 65% de todas as embalagens colocadas no mercado, apesar de um investimento recorde de 212 milhões de euros (+90 milhões face a 2024). Estes resultados confirmam que o modelo atual não é suficiente, reforçando a importância de continuar a investir em soluções inovadoras que contribuam para o alcance das metas de reciclagem de embalagens que estão em vigor em Portugal.

 

 

Mais informações em: https://resource-innovation.com/.

 

Lisboa, 12 de março de 2026

 

 

Sobre a Beta-i

A Beta-i é uma consultora de inovação colaborativa com alcance global, composta por uma equipa de especialistas com uma metodologia própria na conceção e gestão de projetos desde a estratégia até aos testes-piloto. Nascida em Lisboa em 2009 como uma resposta disruptiva à crise financeira da altura, em mais de 12 anos a empresa ajudou a transformar Portugal num dos polos de inovação mais vibrantes da Europa. Cresceu para se tornar numa empresa global baseada em Lisboa, São Paulo, Bruxelas e Boston, aplicando a sua experiência em inovação em mais de 20 países e trabalhando com marcas internacionais para criar novas soluções para um mundo em rápida mudança. http://beta-i.com/.

 

Sobre a Sociedade Ponto Verde

Desde 1996 que a Sociedade Ponto Verde (SPV) tem como missão contribuir para a promoção da economia circular através do Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens (SIGRE), assente num forte compromisso com a inovação e I&D, a literacia ambiental e a cidadania ativa. Entidade privada sem fins lucrativos e líder de mercado, é responsável pelo encaminhamento para reciclagem e valorização dos resíduos de embalagens resultantes do grande consumo. Atualmente, serve cerca de 8 000 clientes, apoiando-os na conceção de embalagens mais circulares e propondo novas soluções para melhorar os processos de recolha, separação e tratamento.

Para reforçar a comunicação e sensibilização, em 2025, foi criada a Ponto Verde, uma nova marca com uma imagem renovada, que visa estar mais próxima dos cidadãos, criando um movimento agregador que une gerações de norte a sul do País e ilhas numa jornada coletiva pela reciclagem de embalagens e pela sustentabilidade.

 

 

Mais informações para a comunicação social:

Raquel Pelica | raquelpelica@lpmcom.pt  | 961 571 726

Catarina Farinha | catarinafarinha@lpmcom.pt | 932 260 035

