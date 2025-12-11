SUMIUS – Vinhos elegantes e surpreendentes

Os vinhos da gama Sumius são marcados pelo equilíbrio, que surpreende pela elegância e delicadeza. Vinhos com estilo, originais e criados com o objetivo de personificar o terroir e as castas que teimamos em manter vivas.

O que nos inspira. "Sumius" é uma gruta no leito do Rio Mouro, local de memórias e aventuras que, durante o verão, os jovens tentavam aceder. Nas margens, as vinhas são abençoadas pelo terroir do Vale do Mouro da Sub-região de Monção e Melgaço.

O Terroir

Os tempos mudaram, a viticultura e a tecnologia evoluíram e, em toda a região, as castas brancas foram tomando conta de muitas vinhas que ainda hoje perduram, pela originalidade, qualidade e notoriedade que dão aos vinhos da região graças à incrível adaptação ao terroir local.

A história que está na origem da produção dos vinhos na Região dos Vinhos Verdes, nomeadamente na sub-região Monção e Melgaço, foi contada durante séculos pelas castas tintas autóctones da região como Alvarelhão, Pedral, Caínho, Borraçal, Doçal e Vinhão. Estas castas produziam vinhos elegantes bastante cobiçados pelo mundo. Existe, nomeadamente, no Foral de Monção do ano de 1261, referência às vinhas e aos vinhos de Monção.

A nossa história

Xavier Ferreira e a família dão vida a um projeto único na recuperação de castas tintas autóctones. Assim, em 2022, nasce o projeto Sumius, no qual cada parcela de vinha é cuidada com esforço e dedicação absoluta, dando vida e continuidade à tradição produzindo vinhos tintos de castas tintas que há muito ameaçam desaparecer. A viticultura fica a cargo do mentor que conhece cada planta e a conduz para que nos dê o seu melhor.

O projeto

As vinhas situam se em Monção (sub-região Monção e Melgaço) assentes em solo granítico no vale do Rio Mouro onde crescem e maturam sob a dureza dos invernos frios e verões extremamente quentes, criando as condições ideais onde as mesmas castas tintas se expressam de forma única e excepcional, tendo como vizinha a Casta Alvarinho.

O projeto tem alma, riqueza natural e uma enorme vontade de aprender sobre as castas, o que os levou a criar uma aliança com investigadores da área, para aprofundar o estudo das castas tintas da sub-região.

A missão

Sumius é mais do que um projeto, é uma missão que visa não deixar desaparecer as castas que deram à região dos vinhos verdes e Sub-região de Monção e Melgaço, noutros tempos, o sustento, visibilidade e sacio a quem bebia os vinhos tintos e claretes dentro e fora de Portugal. Foram estes os vinhos que nos identificaram e são estas castas tintas que ainda hoje mantemos nas nossas parcelas como homenagem à tradição e saber das mãos d'antigamente.

