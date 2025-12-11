SUMIUS – Vinhos elegantes e surpreendentes

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)
Os vinhos da gama
Sumius são marcados pelo equilíbrio, que surpreende pela elegância e
delicadeza. Vinhos com estilo, originais e criados com o objetivo de
personificar o terroir e as castas que teimamos em manter vivas.
O que nos inspira. "Sumius"
é uma gruta no leito do Rio Mouro, local de memórias e aventuras que, durante o
verão, os jovens tentavam aceder. Nas margens, as vinhas são abençoadas pelo
terroir do Vale do Mouro da Sub-região de Monção e Melgaço.
O Terroir
Os tempos mudaram,
a viticultura e a tecnologia evoluíram e, em toda a região, as castas brancas
foram tomando conta de muitas vinhas que ainda hoje perduram, pela
originalidade, qualidade e notoriedade que dão aos vinhos da região graças à
incrível adaptação ao terroir local.
A história que
está na origem da produção dos vinhos na Região dos Vinhos Verdes, nomeadamente
na sub-região Monção e Melgaço, foi contada durante séculos pelas castas tintas
autóctones da região como Alvarelhão, Pedral, Caínho, Borraçal, Doçal e Vinhão.
Estas castas produziam vinhos elegantes bastante cobiçados pelo mundo. Existe,
nomeadamente, no Foral de Monção do ano de 1261, referência às vinhas e aos
vinhos de Monção.
A nossa história
Xavier Ferreira e
a família dão vida a um projeto único na recuperação de castas tintas
autóctones. Assim, em 2022, nasce o projeto Sumius, no qual cada parcela de
vinha é cuidada com esforço e dedicação absoluta, dando vida e continuidade à
tradição produzindo vinhos tintos de castas tintas que há muito ameaçam
desaparecer. A viticultura fica a cargo do mentor que conhece cada planta e a
conduz para que nos dê o seu melhor.
O projeto
As vinhas situam
se em Monção (sub-região Monção e Melgaço) assentes em solo granítico no vale
do Rio Mouro onde crescem e maturam sob a dureza dos invernos frios e verões
extremamente quentes, criando as condições ideais onde as mesmas castas tintas
se expressam de forma única e excepcional, tendo como vizinha a Casta
Alvarinho.
O projeto tem
alma, riqueza natural e uma enorme vontade de aprender sobre as castas, o que
os levou a criar uma aliança com investigadores da área, para aprofundar o
estudo das castas tintas da sub-região.
A missão
Sumius é mais do
que um projeto, é uma missão que visa não deixar desaparecer as castas que
deram à região dos vinhos verdes e Sub-região de Monção e Melgaço, noutros
tempos, o sustento, visibilidade e sacio a quem bebia os vinhos tintos e
claretes dentro e fora de Portugal. Foram estes os vinhos que nos identificaram
e são estas castas tintas que ainda hoje mantemos nas nossas parcelas como
homenagem à tradição e saber das mãos d'antigamente.