Marisa Liz apresenta “Girassóis e Tempestades” no Coliseu Micaelense

Concerto único decorre a 17 de janeiro e marca uma nova fase artística da cantora

No próximo dia 17 de janeiro, o Coliseu Micaelense recebe a inconfundível voz de Marisa Liz, que sobe ao palco para apresentar o seu aguardado álbum de estreia a solo, “Girassóis e Tempestades”.

Reconhecida pelo público português como uma das vozes mais marcantes da música nacional, Marisa Liz inaugura uma etapa artística mais íntima, intensa e surpreendente. Depois dos sucessos “Guerra Nuclear”, “Olha Lá” e “Foi Assim Que Aconteceu”, a artista revela agora um novo universo sonoro, construído em colaboração com um quarteto de músicos de excelência.

Em palco, Marisa Liz será acompanhada por:

O concerto promete uma noite imperdível, repleta de energia, emoção e autenticidade. O público é convidado a garantir o seu lugar e a não perder esta experiência única no Coliseu Micaelense.