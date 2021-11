A STP Airways, companhia aérea de São Tomé e Príncipe, participada e gerida pela EuroAtlantic Airways, liga Lisboa a São Tomé, com um voo semanal, realizando ainda voos domésticos entre São Tomé e a ilha do Príncipe.

Os voos são operados em aviões Boeing 767-300ER, num voo direto, em classes executiva e económica, permitindo que cada passageiro transporte dois volumes de bagagem com 30Kg cada, num total de 60Kg, enquanto na executiva é possível transportar três malas, num total de 80Kg. Já no voo doméstico entre ilhas, operado por um Saab 340B, com capacidade para 34 passageiros, a bagagem permitida é de uma mala por passageiro com um máximo de 15Kg.





Com o selo Clean & Safe, a STP Airways garante que, a bordo, todos os procedimentos contra a COVID-19 são cumpridos pois queremos ter a certeza que o voo seja seguro e inesquecível.