Rota da Vitela em Sever do Vouga

Durante nove dias, os restaurantes vão dedicar as suas ementas a este produto que é uma das imagens de marca do concelho – a "Vitela Assada com arroz de forno" numa sugestão que pretende valorizar a gastronomia local e assumir-se como um atrativo para visitar o concelho.

"A proposta é, de facto, gastronómica, mas o convite é também para que os visitantes desfrutem de todo o território, onde destacamos a vertente do património, percursos pedestres e paisagem", afirma o presidente da Câmara Municipal, Pedro Amadeu Lobo.





"Este prato típico é uma componente importante da gastronomia local, cuja qualidade é reconhecida fora de portas, atraindo, por isso, muitos visitantes que escolhem regulamente a nossa restauração para saborear a iguaria", salienta o autarca. "O objetivo de Sever do Vouga posicionar-se como destino turístico de excelência ganha com esta iniciativa, bem como outras que temos procurado integrar", vinca.









Considerando que o certame será um estímulo para os restaurantes, dinamizando, consequentemente, a economia concelhia, aturaquia recorda que "tem procurado, dentro das suas possibilidades, colmatar alguns dos problemas" com que se debatem os empresários do setor, designadamente a escassez de mão-de-obra qualificada.

Uma das primeiras medidas foi a implementação do programa "Formação + Próxima", com as ações a decorrerem estes meses de maio e junho, fruto de uma conjugação de esforços entre a Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra e o Município de Sever do Vouga. "Trata-se de formação presencial, gratuita e à medida, que pretende estimular a economia e a atividade turística, incrementando a concretização de objetivos e metas de sustentabilidade", sublinhou o presidente da edilidade.





A Rota da Vitela de Sever do Vouga é uma organização da Câmara Municipal, que conta com a colaboração da Confraria Gastronómica de Sever do Vouga e da Turismo Centro de Portugal.