Município lança plataforma para atrair investimento e projetar dimensão económica de Leiria

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail







O Município de Leiria lançou uma plataforma online – www.leiriaeconomia.pt - com o objetivo de promover o tecido económico do Concelho, atração de investimento e de mão de obra e ainda a afirmação do território no seu posicionamento nacional e internacional.

Nesta plataforma, o Município disponibiliza informação sobre o território, dados estatísticos, um guia de investimento no concelho, e informação sobre atividades económicas com interesse para a região.





A digitalização da economia, com a promoção do Leiria Market e da loja online do mercado municipal – são outros objetivos deste site, em que se apresentam também alguns projetos que o Município se encontra a desenvolver e que poderão ter um impacto estruturante no futuro desta região.









Catarina Louro, vereadora do Desenvolvimento Económico, refere que a plataforma foi criada ao abrigo de uma das prioridades estratégicas do Município, que prevê a promoção do tecido económico do concelho e a afirmação do território no seu posicionamento nacional e internacional.

"Baseada em três eixos de intervenção principais – investir, viver e trabalhar – esta ferramenta agrega em si todos os fatores que fazem do Município de Leiria um território atrativo, com elevada qualidade de vida", destaca.





Nesta primeira fase, acrescenta, estão em destaque os indicadores mais relevantes para que trabalhadores/as, investidores/as e outras pessoas que procurem um Concelho para viver possam conhecer Leiria nas suas diferentes facetas, sendo apresentados os projetos na área do acolhimento empresarial que estão em curso.





"Estamos a trabalhar numa área nova que apresentará as várias zonas industriais do Concelho, promovendo as nossas empresas, e na ligação do site ao Espaço Empresa e ao GIP – Gabinete de Inserção Profissional", refere ainda Catarina Louro.