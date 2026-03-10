Festa do Emigrante - Mariza 8 de maio 2026 | Coliseu Micaelense

Este ano a Festa do
Emigrante conta com a presença da aclamada fadista Mariza, no Coliseu
Micaelense.
Mariza atua na Festa do Emigrante, no Coliseu Micaelense, a 8 de maio
Considerada uma das vozes mais aplaudidas do fado, Mariza construiu, ao longo
de mais de 20 anos de carreira, um percurso extraordinário que a levou aos
maiores palcos do mundo. Com mais de um milhão de álbuns vendidos e vários
prémios internacionais, tornou-se uma das maiores embaixadoras da música
portuguesa.
Renomada na comunidade do fado e admirada além-fronteiras, a fadista promete
uma noite memorável, onde tradição, emoção e identidade portuguesa se
encontram.
Uma celebração dedicada a todos os emigrantes e às suas raízes, agora com a voz
única de Mariza a ecoar no Coliseu Micaelense. Prepare-se para uma noite de
fado, emoção e saudade.
Mobilidade reduzida: Para adquirir bilhetes de mobilidade
condicionada por favor contacte a bilheteira do Coliseu Micaelense, através do
telefone 296209502 ou e-mail bilheteira@coliseumicaelense.pt.
Por questões de segurança não é permitido a presença de pessoas com
mobilidade reduzida nos camarotes e balcões (pisos superiores).