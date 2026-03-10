Festa do Emigrante - Mariza 8 de maio 2026 | Coliseu Micaelense

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)

A Newsletter Na Revista no seu e-mail

Este ano a Festa do Emigrante conta com a presença da aclamada fadista Mariza, no Coliseu Micaelense.



Mariza atua na Festa do Emigrante, no Coliseu Micaelense, a 8 de maio

Considerada uma das vozes mais aplaudidas do fado, Mariza construiu, ao longo de mais de 20 anos de carreira, um percurso extraordinário que a levou aos maiores palcos do mundo. Com mais de um milhão de álbuns vendidos e vários prémios internacionais, tornou-se uma das maiores embaixadoras da música portuguesa.

Renomada na comunidade do fado e admirada além-fronteiras, a fadista promete uma noite memorável, onde tradição, emoção e identidade portuguesa se encontram.

Uma celebração dedicada a todos os emigrantes e às suas raízes, agora com a voz única de Mariza a ecoar no Coliseu Micaelense. Prepare-se para uma noite de fado, emoção e saudade.

Mobilidade reduzida: Para adquirir bilhetes de mobilidade condicionada por favor contacte a bilheteira do Coliseu Micaelense, através do telefone 296209502 ou e-mail bilheteira@coliseumicaelense.pt. Por questões de segurança não é permitido a presença de pessoas com mobilidade reduzida nos camarotes e balcões (pisos superiores).

Plateia:

1ª Plateia VIP: 50,00€

1ª Plateia: 45,00€

2ª Plateia: 45,00€

Balcões:

1º Balcão Central: 40,00€

2º Balcão Central: 35,00€

1º Balcão Lateral (visibilidade reduzida): 30,00€

2º Balcão Lateral (visibilidade reduzida): 25,00€

Camarotes:

Camarotes Centrais (4 pessoas): 160,00€

Camarotes Laterais (visibilidade reduzida 3 pessoas): 90,00€

Camarotes Laterais (visibilidade reduzida 8 pessoas): 240,00€