Restaurante Sueste é paragem obrigatória no Algarve

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A forma mais hedonista de descobrir o Barlavento Algarvio começa no SUESTE, na vila piscatória de Ferragudo, onde cada experiência desperta os sentidos e revela a verdadeira essência do Algarve.

Mais do que um restaurante, o SUESTE, é um destino imperdível para quem procura desfrutar a região sem pressas. SUESTE é sinónimo de boa comida, e de uma carta renovada, recheada de pratos típicos, de bom marisco e do mais fresco peixe grelhado na hora. É ponto de chegada e também ponto de partida para desfrutar da beleza algarvia com sabor a mar ou a rio, ao ritmo de férias, em qualquer dia da semana.

Depois de uma reabertura que o colocou entre os novos spots a redescobrir no Algarve, o SUESTE volta a surpreender, acrescentando uma proposta de enoturismo com a Prova de Rio, e criando os Cestos de Picnic do Sueste, pensados para explorar as paisagens únicas da costa algarvia, com todo o sabor e liberdade.

Prova de Rio - pelo rio Arade até às vinhas Arvad

Há histórias que se contam melhor no lugar onde aconteceram. A Prova de Rio convida a percorrer o Arade como outrora fizeram os Fenícios, seguindo uma rota ancestral que trouxe o vinho a este vale há mais de 2.500 anos. É essa herança que continua a inspirar a identidade da Arvad, onde nascem vinhos profundamente ligados ao território e à expressão da mais genuína casta algarvia.

Trata-se de uma experiência intimamente ligada ao Algarve, onde o ritmo do rio, a paisagem e a memória do território acompanham cada copo. A experiência começa em Ferragudo, no cais do Restaurante SUESTE. A bordo, o rio revela-se lentamente enquanto se navega em direção às vinhas Arvad. No copo, o Espumante Negra Mole Rosé, a casta tinta mais emblemática do Algarve, conhecida pela sua frescura e elegância, é o primeiro encontro com um terroir marcado pela influência atlântica e pelos solos argilo-calcários que conferem aos vinhos um caráter singular.

À chegada ao Arvad, a experiência prolonga-se no deck da Casa do Rio, um espaço privilegiado sobre a água, rodeado pelas vinhas e pela serenidade da paisagem. Aqui, numa prova comentada, a proposta é descobrir três expressões diferentes do Arvad: o Sauvignon Blanc, o Rosé Colheita e o Negra Mole Tinto. A visita prossegue com um breve passeio de buggy pelas vinhas, permitindo observar de perto o local onde tudo começa, antes de uma passagem pela adega.

No regresso a Ferragudo, a paisagem ribeirinha ganha um novo significado, depois de conhecer a história, os vinhos e o território que lhes dá origem. Mais do que uma prova, este é um convite para descobrir a ligação profunda entre o rio, a paisagem e os vinhos que aqui nascem, num território que continua a escrever a sua história em cada vindima.

De Picnic na mão pela costa algarvia

Há dias que pedem para ser passados no mar, na praia ou debaixo de uma sombra, a relaxar ou a descobrir os recantos da costa algarvia. A pensar nesses momentos foram criados os Cestos de Picnic do Sueste: uma seleção fresca preparada pela cozinha do SUESTE com várias propostas de marisco, prontas para levar e aproveitar um dia de sol, ao ritmo do Algarve. Em cada um dos Cestos de Picnic do Sueste, estão refeições leves e nutritivas com sabor a mar.

O Cesto Rio é composto por Ostras, mini-Cocktail de Camarão e Abacate, Sapateira Recheada com tostinhas, Ceviche de Garoupa com manga e limão, Rosbife de Lombo em Bolo do Caco ou Brioche de Lagosta de Manteiga de Ervas.

O Cesto do Mar, apresenta igualmente Sapateira Recheda e Ostras, para além de várias propostas deliciosas e sofisticadas: Gamba da Costa Cozida com Maionese do Chef, Salada de Lagosta com Manga, Tomate Cherry, Cebola Roxa e molho do Chef e Baguete de Beterraba com Salmão Fumado, Queijo Creme, Rúcula e Cebola Caramelizada. Ambos os cestos incluem uma Bowl de Fruta Fresca e mini Mousse de Chocolate ou Bolinhos Regionais. Para acompanhar, sugere-se como wine pairing uma selação de vinhos Arvad, Negra Mole ou colheita, Tinto, Rosé, Branco, ou Sauvignon Blanc.

A possibilidade de encomendar os cestos de piquenique antecipadamente (até as 22h do dia anterior), permite organizar dias perfeitos de férias e momentos especiais de convívio, com refeições saborosas em cenários de sonho, explorando os recantos da costa, ou simplesmente relaxando de olhos postos no horizonte.

De Picnic na mão pela costa algarvia

Há dias que pedem para ser passados no mar, na praia ou debaixo de uma sombra, a relaxar ou a descobrir os recantos da costa algarvia. A pensar nesses momentos foram criados os Cestos de Picnic do Sueste: uma seleção fresca preparada pela cozinha do SUESTE com várias propostas de marisco, prontas para levar e aproveitar um dia de sol, ao ritmo do Algarve. Em cada um dos Cestos de Picnic do Sueste, estão refeições leves e nutritivas com sabor a mar.

O Cesto Rio é composto por Ostras, mini-Cocktail de Camarão e Abacate, Sapateira Recheada com tostinhas, Ceviche de Garoupa com manga e limão, Rosbife de Lombo em Bolo do Caco ou Brioche de Lagosta de Manteiga de Ervas.

O Cesto do Mar, apresenta igualmente Sapateira Recheda e Ostras, para além de várias propostas deliciosas e sofisticadas: Gamba da Costa Cozida com Maionese do Chef, Salada de Lagosta com Manga, Tomate Cherry, Cebola Roxa e molho do Chef e Baguete de Beterraba com Salmão Fumado, Queijo Creme, Rúcula e Cebola Caramelizada. Ambos os cestos incluem uma Bowl de Fruta Fresca e mini Mousse de Chocolate ou Bolinhos Regionais. Para acompanhar, sugere-se como wine pairing uma selação de vinhos Arvad, Negra Mole ou colheita, Tinto, Rosé, Branco, ou Sauvignon Blanc.

A possibilidade de encomendar os cestos de piquenique antecipadamente (até as 22h do dia anterior), permite organizar dias perfeitos de férias e momentos especiais de convívio, com refeições saborosas em cenários de sonho, explorando os recantos da costa, ou simplesmente relaxando de olhos postos no horizonte.

RESTAURANTE SUESTE

Morada:

R Infante Santo, 92, Ferragudo

Reservas:

282 461 592

Prova de Rio

Percurso: Passeio de barco | Ferragudo ? Arvad | Prova de Espumante Negra Mole Rosé • Prova no deck sobre o rio | Arvad Sauvignon Blanc, Arvad Rosé Colheita, e Arvad Negra Mole Tinto • Passeio de buggy pelas vinhas • Tempo livre na loja Arvad • Passeio de barco | Arvad ? Ferragudo

Duração total: 3h00 Mínimo 6 pessoas.

Reservas: arvad.pt

Valor: 90€ por pessoa

Cestos de Piquenique

Valor:

Cesto Rio: 65€

Cesto Mar: 90€

Reservas até às 22h do dia anterior