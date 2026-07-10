Na LEROY MERLIN, a casa fica em conta: marca reforça posicionamento com nova campanha

A LEROY MERLIN reforça o seu posicionamento focado na democratização do lar, com o compromisso contínuo de tornar a melhoria da casa mais acessível, simples e eficiente para todos os portugueses.



Leroy Merlin mostra homem a pintar casa para reforçar posicionamento 1

O conceito “Na LEROY MERLIN a casa fica em conta” é acompanhado por uma campanha multimeios com forte presença em televisão, rádio, canais digitais, OOH, redes sociais e em todas as lojas da marca no país.

A iniciativa conta com a participação do embaixador Cândido Costa e apresenta um jingle original com uma batida rítmica produzida por ferramentas e produtos da marca.

A campanha valoriza a cultura interna da empresa, destacando o papel central dos colaboradores como embaixadores da promessa de que “nesta casa todos contam”.

A LEROY MERLIN, líder no mercado nacional de melhoria da casa, apresenta a sua nova campanha “Na LEROY MERLIN a casa fica em conta”. Com esta iniciativa, a marca reforça o seu compromisso contínuo com os portugueses: tornar a melhoria da casa mais acessível, simples e eficiente para todos.

Assente numa narrativa integrada e consistente, a campanha consolida o equilíbrio entre valor e preço como eixo central da proposta da marca, demonstrando que é possível melhorar a casa sem fazer pesar o orçamento. A LEROY MERLIN afirma-se, assim, como uma solução verdadeiramente democrática - com variedade de oferta, soluções completas e apoio especializado - capaz de responder a cada projeto, cada casa e cada cliente.

Mais do que poupança, o conceito “a casa fica em conta” traduz uma lógica de consumo inteligente: ajudar os clientes a fazer mais com o seu orçamento, através de escolhas informadas e soluções de qualidade. Ao integrar produto, projeto e instalação, a marca posiciona-se como um parceiro completo, acompanhando o cliente de A a Z em todas as fases da renovação da casa.

A campanha ganha uma forte dimensão humana e próxima ao voltar a apostar na presença de Cândido Costa como rosto e embaixador. A sua autenticidade e ligação às pessoas reforçam o caráter acessível e genuíno da marca. Em paralelo, os colaboradores da LEROY MERLIN assumem um papel central, refletindo uma abordagem “de dentro para fora” que materializa a cultura de proximidade e confiança com os clientes.

A componente criativa destaca-se ainda pela sua identidade sonora distintiva: o jingle original da campanha foi desenvolvido a partir de sons reais de ferramentas e produtos da marca - como berbequins, serras e fitas métricas - criando uma marca sonora própria que acompanha todos os filmes e culmina no refrão “A casa fica em… conta!”.

Com um forte foco emocional, a campanha explora ainda o significado da casa enquanto espaço de vida - um lugar de refúgio, segurança e bem-estar - aproximando-se das realidades e necessidades das famílias portuguesas. Ao melhorar casas, a LEROY MERLIN reforça também o seu papel na melhoria da qualidade de vida de quem nelas habita.

Mais do que uma campanha, este conceito afirma-se como o novo statement da marca e uma promessa que se prolonga no tempo, refletindo-se em toda a experiência LEROY MERLIN - da oferta comercial ao serviço, passando pela relação com o cliente. Ao longo de 2026, este posicionamento ganha expressão através de uma comunicação multimeios, mas o compromisso mantém-se para além dos diferentes momentos de ativação.

“Este posicionamento traduz uma ambição clara: estar junto dos portugueses, não apenas como uma marca de referência, mas como um verdadeiro parceiro de confiança na melhoria da casa. Queremos eliminar a incerteza das decisões, garantindo acesso a soluções de qualidade, controlo rigoroso do orçamento e, sobretudo, a um acompanhamento próximo, humano e especializado em todas as etapas dos projetos da casa dos nossos clientes. Mais do que preços competitivos, é esta combinação de conhecimento técnico, escuta ativa e apoio personalizado que nos permite ajudar cada cliente a tomar decisões informadas e a concretizar os seus projetos com confiança”, afirma Cristina Marques, Diretora de Experiência e Marketing da LEROY MERLIN.

Desenvolvida pela VML, com produção da Krypton e realização de Fred Oliveira, a campanha conta com uma forte presença multimeios ao longo do ano, com ativação integrada em televisão, rádio, outdoor, relações públicas e canais digitais — incluindo site, app e redes sociais —, além de uma presença reforçada em todas as lojas da marca em Portugal. Dando continuidade a esta estratégia de proximidade, a LEROY MERLIN apresenta agora um novo filme de 30 segundos que amplia a narrativa do conceito.