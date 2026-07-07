Restaurante Oven celebra 5 anos com mais um prémio

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O restaurante Oven está de parabéns pelo seu 5º aniversário, pela autenticidade com que partilha a cultura gastronómica do Nepal e por mais um prémio conquistado. No dia 19 de junho, o Chef Hari Chapagain subiu ao palco do Casino de Estoril na gala dos prémios AHRESP, para receber o prémio Jovem Empresário atribuído pela Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal. É mais um marco numa história recheada de sucessos, que colocou o Oven na rota dos restaurantes imperdíveis de Lisboa e que já valeu ao Chef Hari e à sua equipa de sonho o terceiro reconhecimento só este ano; depois da entrada pela segunda vez no Guia Michelin de Portugal, em março e, no mês seguinte, no Guia Repsol 2026.

A receita vencedora é o conceito de “Casual Dining” onde técnicas de confecção tradicional, encontram uma abordagem moderna e criativa, com um menu que junta gastronomia do Nepal e da Índia, com pratos de assinatura do Chef. É inegável o papel crucial de um grande protagonista, o tandoor tradicional construído em cobre e cerâmica na Índia, especialmente para o restaurante.

O Oven que hoje celebramos nasceu em 2021 do desejo do Chef Hari de partilhar os sabores com os quais cresceu, trazendo-os para um contexto contemporâneo e urbano, refletindo tanto as suas raízes como a sua trajetória na área da restauração.

Deste novo olhar sobre a gastronomia do Oriente, nasceu uma carta composta por receitas dos dois países, desde os tradicionais Naans até aos Clássicos caris, passando pelas opções Vegetarianos, os Especiais do Chef e, claro, os pratos Grelhados no tandoor.

Ao longo dos anos Hari Chapagain aprimorou as técnicas da complexa e enigmática cozinha oriental, quebrou convenções com imaginativos pratos de fusão, apostou numa apresentação contemporânea e introduziu sempre novidades, acrescentando cada vez mais pratos de inspiração nepalesa. Com o seu foco em mostrar os pratos mais emblemáticos do país de origem, o chef Hari tornou-se num “embaixador” natural da cultura gastronómica nepalesa. Por esse motivo nas suas viagens ao país natal, vai em busca de especiarias frescas e de receitas de várias regiões, desde os picos dos Himalaias no norte, até às planícies de Terai, no sul, (considerado o celeiro do Nepal), passando por aldeias remotas do interior.

Em momento de celebração de uma equipa 100% nepalesa, os pratos que o Oven destaca no seu 5 aniversário são precisamente os nepaleses, convidando todos a experimentar esta viagem dos sabores.

Nas entradas, os dumplings tradicionais MOMO, com um recheio de frango, molho de tomate e especiarias, conquista à primeira garfada, enquanto o Pani Puri, o mais popular snack de rua é uma explosão de sabores e texturas com as suas bolas crocantes com um recheio saboroso surpreendente. Os caris do Oven, aromáticos, de sabores intensos e requintados, são o melhor exemplo de comida de conforto, encontrando-se na carta opções distintas em torno de ingredientes-chave como frango, borrego, cabra, vegetais, robalo ou camarão Tigre, tais como o Goat Curry, Bhutuwa, Majhikuna Fish Curry e Laggoon Jhinge Khichadi.

Para além dos caris, destaca-se um prato leve de sabor refinado e suculento muito apreciado no Nepal, o Tawa Fish, feito de robalo envolto em ervas grelhado na chapa quente. E por falar em grelhados, são eles os Best-Sellers do Oven e nesta categoria o destaque vai para os pratos reconfortantes feitos no tandoor como o Pahadi Chicken Sekuwa, frango marinado em ervas e especiarias das regiões montanhosas do Nepal, e o Rack of Lamb Chop, ambos grelhados lentamente até adquirir um sabor fumado e uma textura suculenta. Em comum a todos os pratos estão as especiarias e as ervas frescas que dão um toque único a qualquer receita. A acompanhar, o aromático arroz Basmati e o tradicional Nan, compõem na perfeição qualquer refeição.

Fica feito o convite! Junte-se a este espírito de celebração e experimente uma viagem aos sabores do Oriente, com a assinatura do Chef Hari Chapagain.

“A melhor homenagem que posso fazer ao Nepal é continuar a introduzir pratos tradicionais do meu país na carta do Oven. Para grande orgulho de toda a equipa, sentimos diariamente que os pratos nepaleses são muito apreciados, assim como o constante reconhecimeto por parte de quem nos visita, refletido também no prémio da AHRESP agora conquistado.

A todos, um sentido obrigado!”

Chef Hari Chapagain

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