Termas de São Pedro do Sul aquecem futuro com geotermia

As Termas de São Pedro do Sul deram mais um passo na sua longa história de inovação ao inaugurarem, no passado dia 2 de julho, uma nova Central Geotérmica que permitirá reforçar a sustentabilidade ambiental da estância termal e aumentar a eficiência energética de todo o complexo. A cerimónia contou com a presença do Secretário de Estado Adjunto e da Energia, Jean Barroca, autarcas, responsáveis do setor termal e representantes de várias entidades ligadas à energia e ao desenvolvimento territorial.

A nova infraestrutura resulta de uma parceria entre a Termalistur e o Município de São Pedro do Sul e representa um investimento de cerca de 1,57 milhões de euros, apoiado por fundos públicos destinados à promoção de soluções energéticas sustentáveis. O projeto permite aproveitar o calor natural das águas termais, que emergem à superfície a temperaturas próximas dos 70 graus Celsius, transformando um recurso já reconhecido pelas suas propriedades terapêuticas numa fonte de energia limpa e renovável.

Com a entrada em funcionamento da central, a energia térmica produzida passará a abastecer os dois balneários públicos das Termas de São Pedro do Sul — Rainha D. Amélia e D. Afonso Henriques — bem como 13 unidades hoteleiras localizadas na estância termal. O impacto esperado traduz-se numa redução significativa dos custos energéticos, maior competitividade das empresas locais e diminuição da pegada carbónica associada à atividade turística e termal.

Durante a inauguração, o presidente da Câmara Municipal de São Pedro do Sul, Pedro Mouro, destacou o percurso do concelho na adoção de energias renováveis, sublinhando que o município já apresenta um saldo positivo na produção de energia limpa através da hídrica, da eólica e, agora, também da geotermia. Para o autarca, este investimento reforça uma estratégia de desenvolvimento sustentável que procura conciliar crescimento económico, inovação tecnológica e valorização dos recursos naturais do território.

Jean Barroca salientou, por sua vez, o carácter singular do recurso geotérmico existente em São Pedro do Sul, considerando que a nova central constitui um exemplo de como é possível aproveitar recursos endógenos para responder aos desafios da transição energética. Ao contrário de outras fontes renováveis, a geotermia disponibiliza calor de forma contínua e estável durante todo o ano, fator que lhe confere uma relevância crescente no contexto da descarbonização da economia.

A aposta na geotermia não surge, contudo, de forma isolada. As Termas de São Pedro do Sul têm vindo a afirmar-se como uma referência nacional na promoção de modelos de gestão mais sustentáveis e participam atualmente em projetos europeus dedicados à valorização ambiental e energética das águas termais, como o ThermEcoWat. Esta estratégia procura garantir que um património com mais de dois mil anos de história continue a ser uma fonte de saúde, bem-estar e desenvolvimento económico para as gerações futuras.

Mais do que uma obra de engenharia, a nova Central Geotérmica simboliza a capacidade de reinventar um recurso ancestral à luz das exigências do século XXI. Em São Pedro do Sul, a mesma água que há séculos atrai visitantes pelas suas propriedades terapêuticas passa agora também a aquecer edifícios, reduzir emissões e contribuir para um futuro mais sustentável.