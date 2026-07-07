Ponto Verde junta a reciclagem de embalagens à música no CoolJazz

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A Sociedade Ponto Verde (SPV) regressa ao Ageas Cooljazz como “Parceiro Oficial de Sustentabilidade”. Entre os dias 8 e 31 de julho, em Cascais, vai estar, através da marca Ponto Verde, a sensibilizar o público para a importância de reciclarem as embalagens, reforçando a mensagem de que pequenos gestos individuais têm um impacto real.



Radar

Nesta edição, a Ponto Verde volta a levar um conjunto de ações que integram a sustentabilidade e a economia circular na experiência do Ageas Cooljazz ao recinto: vai instalar 30 mesas de piquenique fabricadas em plástico reciclado no foodcourt, e disponibilizar um espaço exclusivo na zona lounge, equipado com puffs produzidos a partir de material reutilizado em outras ativações, para conforto dos festivaleiros.

Para facilitar a correta separação e deposição de resíduos de embalagem, a Ponto Verde aposta na instalação estratégica de 20 estruturas de ecopontos com informação em português e inglês nas áreas públicas do Hipódromo e do Parque Marechal Carmona. Adicionalmente, a zona VIP, os camarotes, os camarins dos artistas e o backstage vão contar igualmente com a presença de ecopontos.

Serão colocadas no recinto 15 placas produzidas em plástico reciclado com informação alusiva a esta boa prática e será exibido um vídeo temático durante os intervalos dos concertos, reforçando a mensagem de que a reciclagem de embalagens pode ser feita em todos os momentos e em qualquer lugar.

A par destas experiências, para interagir de forma dinâmica, divertida e didática com os festivaleiros, uma equipa de seis mochileiros da Ponto Verde vai circular pelo recinto, a testar o conhecimento sobre reciclagem de embalagens e a distribuir brindes sustentáveis a quem aceitar este desafio.

“A nossa presença no Ageas Cooljazz mostra como a música e a responsabilidade ambiental se unem de forma natural. É um festival que, a cada edição, nos desafia a ir mais longe e isso vê-se nas experiências que levamos ao recinto. Ao sermos o “Parceiro Oficial de Sustentabilidade”, que materializamos através da Ponto Verde, conseguimos reforçar a proximidade com o público e demonstrar que cada embalagem que é depositada corretamente no ecoponto ganha uma nova vida, num incentivo a que todos sejam mais participativos no processo de reciclagem destes resíduos,” afirma Ricardo Sacoto Lagoa, Diretor de Marketing, Sensibilização e Comunicação da Sociedade Ponto Verde.

Sobre a Sociedade Ponto Verde

Desde 1996 que a Sociedade Ponto Verde (SPV) tem como missão contribuir para a promoção da economia circular através do Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens (SIGRE), assente num forte compromisso com a inovação e I&D, a literacia ambiental e a cidadania ativa. Entidade privada sem fins lucrativos e líder de mercado, é responsável pelo encaminhamento para reciclagem e valorização dos resíduos de embalagens resultantes do grande consumo. Atualmente, serve cerca de 8 000 clientes, apoiando-os na conceção de embalagens mais circulares e propondo novas soluções para melhorar os processos de recolha, separação e tratamento.

Para reforçar a comunicação e sensibilização, em 2025, foi criada a Ponto Verde, uma nova marca com uma imagem renovada, que visa estar mais próxima dos cidadãos, criando um movimento agregador que une gerações de norte a sul do País e ilhas numa jornada coletiva pela reciclagem de embalagens e pela sustentabilidade.