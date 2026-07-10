Radio Popular abre as portas à tecnologia em Corroios

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A Radio Popular inaugura, no próximo dia 10 de julho, às 10h00, uma nova loja no Corroios Retail Park, junto à JOM, reforçando a sua estratégia de proximidade e expansão em Portugal.

Com esta abertura, a Radio Popular passa a contar com 66 lojas em todo o território nacional, incluindo as regiões autónomas, solidificando a sua posição como uma das principais referências no setor da tecnologia e dos eletrodomésticos.

O novo espaço dispõe de cerca de 1.000 metros quadrados de área útil e representa a criação de 18 novos postos de trabalho, diretos e indiretos, contribuindo para o desenvolvimento económico da região e reforçando o compromisso da empresa com a criação de valor local.

A nova loja oferece uma vasta gama de equipamentos tecnológicos, eletrodomésticos e soluções para o lar, complementada por um atendimento especializado e personalizado. Além disso, a Radio Popular disponibiliza facilidades de pagamento permanentes, com e sem juros, proporcionando maior flexibilidade aos clientes nas suas compras. A sustentabilidade continua igualmente a assumir um papel central na estratégia da marca, através da aposta em produtos energeticamente eficientes e em soluções alinhadas com os princípios da economia circular.

Esta inauguração reforça o posicionamento da Radio Popular enquanto marca tecnológica de referência em Portugal, aproximando os consumidores das mais recentes inovações através de uma experiência integrada entre a rede de lojas físicas e a sua plataforma online.

Para assinalar a abertura da nova loja, a Radio Popular volta a lançar uma das suas campanhas mais emblemáticas: a Campanha do IVA, que decorre entre 10 e 13 de julho de 2026 e abrange todas as categorias de produtos.

Fundada em 1977, a Radio Popular é uma empresa 100% portuguesa que continua a investir no crescimento sustentável, na inovação e na proximidade com os consumidores, mantendo-se como uma das principais referências nacionais no setor da eletrónica e dos eletrodomésticos.