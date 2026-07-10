Expo Montemuro 2026: Cinfães mostra cultura e tradição viva

Feira regional regressa de 15 a 19 de julho com música, gastronomia e tradição, atraindo milhares de visitantes.

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Entre os dias 15 e 19 de julho, Cinfães recebe mais uma edição da Expo Montemuro – Feira Regional de Cinfães, um dos mais importantes eventos de promoção económica, cultural e turística da região. Durante cinco dias, o certame reunirá milhares de visitantes, expositores, associações e agentes económicos, afirmando-se como uma montra privilegiada das potencialidades do concelho e do território envolvente.

Mais do que uma feira, a Expo Montemuro é um espaço de encontro entre tradição e inovação, onde a agricultura, a indústria, o artesanato, a gastronomia e a cultura se apresentam ao público num ambiente de festa e partilha. O evento constitui uma oportunidade para divulgar produtos locais, promover o tecido empresarial e valorizar a identidade de um concelho que tem vindo a conquistar cada vez maior notoriedade no panorama turístico nacional.

A edição de 2026 apresenta um programa diversificado, pensado para todas as idades. O cartaz musical contará com artistas de reconhecida popularidade, como Némanus (15 de julho), Rouxinol Faduncho (16 de julho), NAPA (17 de julho), Richie Campbell (18 de julho) e Pólo Norte, acompanhados pela Banda Marcial de Nespereira (19 de julho). A animação prolonga-se pela madrugada com DJs e espetáculos complementares.

Paralelamente, o recinto acolherá atuações de grupos folclóricos, concertinas, bandas filarmónicas, teatro de rua e outras expressões culturais que representam a riqueza das tradições locais. A gastronomia regional será igualmente um dos grandes atrativos, permitindo aos visitantes degustar os sabores característicos de Cinfães.

Enquadrada pela beleza natural da Serra de Montemuro e pela proximidade ao Douro, a Expo Montemuro é também um convite à descoberta de um território autêntico, rico em património, paisagens únicas e hospitalidade.

Com entrada livre e uma programação abrangente, a Expo Montemuro 2026 reforça a sua posição como um dos maiores eventos do interior norte de Portugal, projetando Cinfães além-fronteiras e contribuindo para o desenvolvimento económico, cultural e turístico do concelho.

De 15 a 19 de julho de 2026, Cinfães convida Portugal a viver a experiência Expo Montemuro.