Expo Montemuro 2026: Cinfães mostra cultura e tradição viva

Feira regional regressa de 15 a 19 de julho com música, gastronomia e tradição, atraindo milhares de visitantes.
Entre os dias 15 e 19 de julho,
Cinfães recebe mais uma edição da Expo Montemuro – Feira Regional de Cinfães,
um dos mais importantes eventos de promoção económica, cultural e turística da
região. Durante cinco dias, o certame reunirá milhares de visitantes,
expositores, associações e agentes económicos, afirmando-se como uma montra
privilegiada das potencialidades do concelho e do território envolvente.
Mais do que uma feira, a Expo
Montemuro é um espaço de encontro entre tradição e inovação, onde a
agricultura, a indústria, o artesanato, a gastronomia e a cultura se apresentam
ao público num ambiente de festa e partilha. O evento constitui uma oportunidade
para divulgar produtos locais, promover o tecido empresarial e valorizar a
identidade de um concelho que tem vindo a conquistar cada vez maior notoriedade
no panorama turístico nacional.
A edição de 2026 apresenta um
programa diversificado, pensado para todas as idades. O cartaz musical contará
com artistas de reconhecida popularidade, como Némanus (15 de julho), Rouxinol
Faduncho (16 de julho), NAPA (17 de julho), Richie Campbell (18 de julho) e
Pólo Norte, acompanhados pela Banda Marcial de Nespereira (19 de julho). A
animação prolonga-se pela madrugada com DJs e espetáculos complementares.
Paralelamente, o recinto acolherá
atuações de grupos folclóricos, concertinas, bandas filarmónicas, teatro de rua
e outras expressões culturais que representam a riqueza das tradições locais. A
gastronomia regional será igualmente um dos grandes atrativos, permitindo aos
visitantes degustar os sabores característicos de Cinfães.
Enquadrada pela beleza natural da
Serra de Montemuro e pela proximidade ao Douro, a Expo Montemuro é também um
convite à descoberta de um território autêntico, rico em património, paisagens
únicas e hospitalidade.
Com entrada livre e uma programação
abrangente, a Expo Montemuro 2026 reforça a sua posição como um dos maiores
eventos do interior norte de Portugal, projetando Cinfães além-fronteiras e
contribuindo para o desenvolvimento económico, cultural e turístico do
concelho.
De 15 a 19 de julho de 2026,
Cinfães convida Portugal a viver a experiência Expo Montemuro.
Expo Montemuro 2026: Cinfães mostra cultura e tradição viva