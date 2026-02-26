PRAIA DA FALÉSIA VOLTA A OCUPAR O TOP 5 MUNDIAL

A Praia da Falésia voltou a afirmar-se entre as melhores do mundo ao alcançar o Top 5 no ranking global do Tripadvisor. Já no contexto europeu, a praia ocupa o 3.º lugar da tabela, posicionando-se apenas atrás de duas praias situadas na ilha de Creta, na Grécia. A distinção resulta das avaliações deixadas, ao longo do ano, por milhares de viajantes de diferentes nacionalidades, integrando uma listagem que reúne 24 praias distribuídas por quatro continentes.



Praia da Falésia mantém lugar de destaque entre as melhores do mundo.

A Praia da Falésia voltou a alcançar o top 5 mundial no ranking Travellers’ Choice Best of the Best 2026 do Tripadvisor, uma plataforma de viagens que disponibiliza informação sobre os melhores destinos, hotéis, restaurantes e atividades preferidas dos viajantes em todo o mundo. No contexto europeu, a praia obteve um expressivo 3.º lugar, posicionando-se apenas atrás de duas praias localizadas na ilha de Creta, na Grécia.

Esta classificação resulta das avaliações e comentários deixados ao longo de 12 meses, por milhares de viajantes de diferentes nacionalidades, posicionando Portugal entre os melhores destinos tropicais e ilhas exóticas, de um ranking global que reúne 24 praias distribuídas por quatro continentes.

A plataforma destaca “as falésias impressionantes, a extensão da faixa de areia e a variedade de experiências disponíveis, desde banhos de mar a passeios ao longo dos trilhos panorâmicos no topo das arribas”.

Para além do reconhecimento turístico, a Praia da Falésia, com uma extensão de cerca de seis quilómetros, é também referenciada pelo seu valor geológico. Trata-se de uma arriba arenosa, com registos que testemunham a evolução paleoambiental de milhões de anos. O contraste entre as tonalidades avermelhadas das camadas superiores e as areias mais claras na base das falésias confere à paisagem uma identidade visual e beleza únicas.

A praia é distinguida, de forma reiterada, com a Bandeira Azul pela Associação Bandeira Azul de Ambiente e Educação e com o título de Qualidade de Ouro pela Quercus.

Rui Cristina, presidente da Câmara Municipal de Albufeira, assegura que “este reconhecimento demonstra o valor do nosso património paisagístico e comprova o nosso investimento e compromisso com a qualidade ambiental das nossas praias, reforçando a projeção internacional do concelho. A par da beleza natural da Praia da Falésia, estamos a falar de um espaço privilegiado dotado de infraestruturas e serviços que garantem qualidade, segurança e acessibilidade a diferentes perfis de visitantes”.