PRAIA DA FALÉSIA VOLTA A OCUPAR O TOP 5 MUNDIAL

A Praia da Falésia voltou a afirmar-se entre as melhores do mundo ao
alcançar o Top 5 no ranking global do Tripadvisor. Já no contexto europeu, a
praia ocupa o 3.º lugar da tabela, posicionando-se apenas atrás de duas praias
situadas na ilha de Creta, na Grécia. A distinção resulta das avaliações
deixadas, ao longo do ano, por milhares de viajantes de diferentes
nacionalidades, integrando uma listagem que reúne 24 praias distribuídas por
quatro continentes.
Praia da Falésia mantém lugar de destaque entre as melhores do mundo.
Rui Cristina, presidente da Câmara Municipal de Albufeira, garante que
“este reconhecimento demonstra o valor do nosso património paisagístico e comprova
o nosso investimento e compromisso com a qualidade ambiental das nossas
praias.”
A Praia da Falésia voltou a alcançar o top 5 mundial no
ranking Travellers’ Choice Best of the Best 2026 do Tripadvisor, uma
plataforma de viagens que disponibiliza informação sobre os melhores destinos,
hotéis, restaurantes e atividades preferidas dos viajantes em todo o mundo. No
contexto europeu, a praia obteve um expressivo 3.º lugar, posicionando-se apenas
atrás de duas praias localizadas na ilha de Creta, na Grécia.
Esta classificação resulta das avaliações e comentários
deixados ao longo de 12 meses, por milhares de viajantes de diferentes
nacionalidades, posicionando Portugal entre os melhores destinos tropicais e
ilhas exóticas, de um ranking global que reúne 24 praias distribuídas por
quatro continentes.
A plataforma destaca “as falésias impressionantes, a extensão
da faixa de areia e a variedade de experiências disponíveis, desde banhos de
mar a passeios ao longo dos trilhos panorâmicos no topo das arribas”.
Para além do reconhecimento turístico, a Praia da Falésia,
com uma extensão de cerca de seis quilómetros, é também referenciada pelo seu
valor geológico. Trata-se de uma arriba arenosa, com registos que testemunham a
evolução paleoambiental de milhões de anos. O contraste entre as tonalidades
avermelhadas das camadas superiores e as areias mais claras na base das
falésias confere à paisagem uma identidade visual e beleza únicas.
A praia é distinguida, de forma reiterada, com a Bandeira
Azul pela Associação Bandeira Azul de Ambiente e Educação e com o título de
Qualidade de Ouro pela Quercus.
Rui Cristina, presidente da Câmara Municipal de Albufeira,
assegura que “este reconhecimento demonstra o valor do nosso património paisagístico
e comprova o nosso investimento e compromisso com a qualidade ambiental das
nossas praias, reforçando a projeção internacional do concelho. A par da beleza
natural da Praia da Falésia, estamos a falar de um espaço privilegiado dotado
de infraestruturas e serviços que garantem qualidade, segurança e
acessibilidade a diferentes perfis de visitantes”.